"Афера тысячелетия": Аграрии просят КСУ отменить введение рынка земли

Конституционный суд сообщает о поступлении к нему 6 ноября обращения аграрных ассоциаций, профсоюзов, политических объединений и общественных организаций касательно земельной реформе.

Его зарегистрировал в секретариате суда, однако ни организаций-авторов обращения, ни какой-либо оценки его поступления пресс-служба КС не приводит, ограничиваясь лишь его текстом.

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В нем авторы отмечают, что убеждены в необходимости земельной реформы для Украины, однако обеспокоены тем, что закон об обороте земель сельхозназначения, принятый 31 марта, "не соответствует по своему содержанию и характеру национальным интересам и нуждам Украины как независимого и суверенного государства".

По их мнению, судьба украинской земли и государства в целом не может и не должна решаться через кулуарные договоренности отдельных политических сил и иностранных контрагентов, а должна стать результатом общенационального консенсуса.

"В Конституции указано, что земля является собственностью украинского народа, а не собственностью олигархата или транснациональных группировок, которые любым способом хотят прибрать к рукам украинские земли и которые протянули закон, обеспечивающий исключительно интересы крупного капитала и геополитических спекулянтов", — заявили авторы обращения.

Они обратились к судьям КС как хранителям Конституции с призывом быть твердыми и непреклонными, "не дать разграбить Украину, приняв участие в крупнейшей афере тысячелетия".

Суд напоминает, что на его рассмотрении находится объединенное дело по представлению двух групп из 53 и 48 депутатов Верховной Рады относительно конституционности указанного закона.

При этом 4 ноября КС отмечал, что отложил его рассмотрение по просьбе представителя президента в этом суде Федора Вениславского из-за невозможности лично присутствовать на заседании.

Напомним также, что 2 ноября суд рассматривал дело по представлению 46 нардепов о толковании первого предложения части 1 статьи 13 и части 1 статьи 14 Конституции (о земле как собственности украинского народа и национальном богатстве). Решение по этому вопросу он пока не принял.