Экономика 10 минут назад

Глава Госгеокадастра уверен: если КСУ отменит земреформу, ее примут снова

Лещенко считает процесс открытия рынка земли необратимым

Роман Лещенко. Фото: Госгеокадастр Роман Лещенко. Фото: Госгеокадастр
Роман Лещенко. Фото: Госгеокадастр

В случае признания Конституционным судом закона об открытии рынка земли не соответствующим Конституции власти нивелируют своими действиями это решение. Об этом заявил на брифинге глава Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, передают УНН.

"Я хочу всем оппонентам и критикам отметить, что этот процесс необратим. Даже если будет отменена земельная реформа, Верховная Рада, президент и правительство все равно будут двигать вопрос восстановления принятия соответствующих законодательных актов", — сказал он.

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Лещенко также выразил уверенность в осуществлении всех необходимых мер, чтобы с нового года был запущен геопортал национальной инфраструктуры геопространственных данных со всей информацией о владельцах всех полезных ископаемых и земель в Украине.

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Кроме того, он заверил, что и в случае принятия КС такого решения его ведомство возобновит и продолжит передачу земель сельскохозяйственного местным общинам.

"И мы вновь ОТО передадим право распоряжения землями сельскохозяйственного назначения. Я до конца года проконтролирую и обеспечу передачу земель общинам", — добавил Лещенко.

Напомним, 2 ноября КС должен был продолжить в закрытом режиме рассматривать конституционное представление 46 депутатов Рады относительно трактования статей 13 и 14 Конституции о земле как собственности украинского народа и национальном богатстве.

Ранее суд признал не соответствующим Основному закону ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников. В ответ президент Владимир Зеленский предложил распустить решением Рады нынешний состав КС и признать его решение ничтожным, что, однако, невозможно по существующему законодательству.

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