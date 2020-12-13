Транспорт 10 минут назад

Американский стартап купил "беспилотный" бизнес компании Uber

Стоимость сделки составила примерно $4 млрд

Фото: Twitter/Aurora Innovation Фото: Twitter/Aurora Innovation
Фото: Twitter/Aurora Innovation

Американская компания Aurora Innovation приобрела подразделение Uber ATG (Advanced Technologies Group), которое развивает технологии автопилота.

По оценке источников агентства Reuters, стоимость сделки составила примерно $4 млрд, передает "Укравтопром".

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В результате сделки генеральный директор Uber Дара Хосровшахи получит 26% акций Aurora Innovation и место в ее совете директоров, тогда как ATG достанутся инвестиции "в поддержку партнерства" на $400 млн.

Как заявил глава фирмы Aurora Крис Урмсон, с добавлением ATG у него будет "невероятно сильная команда, так как специалисты Uber добились огромного прогресса на многих фронтах".

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Ранее стало известно, что Uber продает свое подразделение по разработке автономных транспортных средств Uber Advanced Technologies Groupиз-за сокращения доходов вследствие пандемии COVID-19.

В компании заявили, что хотя ее первый продукт будет в сфере грузоперевозок, ей не терпится развивать разработки и по части легковых автомобилей.

При этом Uber не будет иметь исключительных прав на использование технологий Aurora, но получит преференции.

Aurora Innovation основана в 2017 году выходцами из Google. Компания, как и Waymo, производит беспилотники на основе минивэна Chrysler Pacifica и магистрального тягача Peterbilt 579.

Напомним, в марте 2018 года основатель компании Uber Тревис Каланик, который подал в отставку в июне 2017 года, объявил о создании инвестиционного фонда под названием "Фонд 10100".

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