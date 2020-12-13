Американский стартап купил "беспилотный" бизнес компании Uber

Американская компания Aurora Innovation приобрела подразделение Uber ATG (Advanced Technologies Group), которое развивает технологии автопилота.

По оценке источников агентства Reuters, стоимость сделки составила примерно $4 млрд, передает "Укравтопром".

В результате сделки генеральный директор Uber Дара Хосровшахи получит 26% акций Aurora Innovation и место в ее совете директоров, тогда как ATG достанутся инвестиции "в поддержку партнерства" на $400 млн.

Как заявил глава фирмы Aurora Крис Урмсон, с добавлением ATG у него будет "невероятно сильная команда, так как специалисты Uber добились огромного прогресса на многих фронтах".

Ранее стало известно, что Uber продает свое подразделение по разработке автономных транспортных средств Uber Advanced Technologies Groupиз-за сокращения доходов вследствие пандемии COVID-19.

В компании заявили, что хотя ее первый продукт будет в сфере грузоперевозок, ей не терпится развивать разработки и по части легковых автомобилей.

При этом Uber не будет иметь исключительных прав на использование технологий Aurora, но получит преференции.

Aurora Innovation основана в 2017 году выходцами из Google. Компания, как и Waymo, производит беспилотники на основе минивэна Chrysler Pacifica и магистрального тягача Peterbilt 579.

Напомним, в марте 2018 года основатель компании Uber Тревис Каланик, который подал в отставку в июне 2017 года, объявил о создании инвестиционного фонда под названием "Фонд 10100".