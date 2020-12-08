Uber продает конкуренту свое подразделение по разработке беспилотных авто

Компания Uber из-за сокращения доходов вследствие пандемии Covid-19 продает свое подразделение по разработке автономных транспортных средств Uber Advanced Technologies Group. Как предает AP, купит его компания Aurora, производящая беспилотные автомобили.

В свою очередь, Uber инвестирует 400 млн долларов в Aurora, сконцентрировав 26% ее акций, а гендиректор Uber Дара Хосровшахи войдет в ее совет директоров. Ожидается, что после сделки капитализация Aurora вырастет до 10 млрд долларов.

В компании заявили, что хотя ее первый продукт будет в сфере грузоперевозок, ей не терпится развивать разработки и по части легковых автомобилей. При этом Uber не будет иметь исключительных прав на использование технологий Aurora, но получит преференции.

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Успехи Uber в разработке технологий беспилотных авто были омрачены инцидентом в марте 2018 года в пригороде Финикса, когда одна из ее автоматизированных тестовых машин насмерть сбила женщину. Резервному водителю Uber, участвовавшему в аварии, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности за то, что он отвлекся за несколько мгновений до смертельного столкновения.

Компания Aurora, так же как Uber, базируется в американском штате Калифорния (в городе Маунтин-Вью в так называемой Кремниевой долине). В ее руководство входят бывшие руководители Google, Tesla и Uber. У Aurora также есть партнерские отношения с гигантом доставки Amazon и автомобильными компаниями Hyundai и Kia.

Отметим, что летом Amazon договорилась о покупке другого калифорнийского стартапа Zoox, занимающегося разработкой самоуправляемых автомобилей.