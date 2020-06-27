Amazon за $1,2 млрд решила купить стартап по разработке беспилотных такси

Американская компания Amazon договорилась о покупке калифорнийского стартапа Zoox, который занимается разработкой самоуправляющихся автомобилей, передает Reuters.

По информации агентства, интернет-ритейлер заплатит за технологическую компанию более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом стоимость сделки компании не раскрывают.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сказал источник FT.

Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров. Ранее Amazon инвестировала в разработчика беспилотных машин Aurora Innovation (вложено $530 млн) и в производителя электромобилей Rivian (сумма инвестиций не объявлена).

Читайте также: Илон Маск призвал разделить Amazon

Zoox останется самостоятельным бизнесом, его руководители продолжат работу, сообщили компании. Согласно информации Reuters, большинству инвесторов Zoox вернут вложенные деньги.

О переговорах между Amazon и Zoox сообщала в мае WSJ. Созданный шесть лет назад стартап в июле 2018 года в ходе очередного раунда инвестиций оценивался в $3,2 млрд, но в то время Zoox планировала запустить в 2020 года программу испытаний машин.

Однако в этом году компания пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в апреле была вынуждена уволить 100 сотрудников, а в мае начала искать покупателя. На рынке были сомнения, сможет ли стартап запустить производство роботизированных такси без дополнительных инвестиций.

Сектор беспилотных транспортных средств столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Конкурент Zoox и Waymo, принадлежащая General Motors компания Cruise, уволила 150 человек.

Waymo смогла запустить в конце 2018 года сервис такси без водителей в штате Аризона, но пока он не расширен на другие штаты. Waymo, стоимость которой оценивается более чем в $30 млрд, в дополнение к легковым автомобилям разрабатывает самоуправляемые грузовики.

Ранее сообщалось, что Amazon на время карантина из-за коронавируса открыла бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

Напомним, Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его.