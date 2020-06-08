Илон Маск призвал разделить Amazon

Американский писатель Алекс Беренсон рассказал в Twitter, что его книгу о коронавирусе Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns подвергли цензуре на Amazon.

Как сообщает Business Insider, автор приложил к твиту скриншот письма от Kindle Direct Publishing, подразделения электронных книг ритейлера.

Причиной такого решения стало несоответствие произведения правилам сервиса. Твит прокомментировал создатель компаний SpaceХ и TeslaМаск.

Сначала он назвал произошедшее безумием и тегнул Джеффа Безоса.

Затем предприниматель написал: "Время разделить Amazon. Монополии — это неправильно".

Oh fuck me. I can"t believe it. They censored it. pic.twitter.com/GfPEr7OiV2 — Alex Berenson (@AlexBerenson) June 4, 2020

Amazon уже сообщил изданию, что произошла ошибка. Книгу обещали вернуть на платформу.

Беренсон — бывший репортер The New York Times. Он считает, что почти каждый человек до 30 лет не рискует заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него.

Писатель называет режим самоизоляции источником проблем, связанных с COVID-19. По мнению Беренсона, правительство не правильно реагирует на пандемию.

Как сообщалось ранее, американский миллиардер, основатель космической компании SpaceX и президент автомобильной корпорации Tesla Илон Маск предложил разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.