Илон Маск призвал разделить Amazon

Американский писатель Алекс Беренсон рассказал в Twitter, что его книгу о коронавирусе Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns подвергли цензуре на Amazon.

Как сообщает Business Insider, автор приложил к твиту скриншот письма от Kindle Direct Publishing, подразделения электронных книг ритейлера.

Причиной такого решения стало несоответствие произведения правилам сервиса. Твит прокомментировал создатель компаний SpaceХ и TeslaМаск.

Сначала он назвал произошедшее безумием и тегнул Джеффа Безоса.

Затем предприниматель написал: "Время разделить Amazon. Монополии — это неправильно".

Oh fuck me. I can"t believe it. They censored it. pic.twitter.com/GfPEr7OiV2