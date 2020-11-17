В Ирландии город отдадут под тестирование беспилотных авто

Автомобильный концерн Jaguar Land Rover получил в свое распоряжение улицы города Шаннон на западе Ирландии для тестирования беспилотных автомобилей и технологий "умного города".

Как передает Popmech, в рамках проекта Future Mobility Campus Ireland (FMCI) свои силы объединят Jaguar Land Rover, Cisco, Seagate, Renovo, Red Hat, Valeo и Mergon, а также другие компании, которые смогут в условиях реального населенного пункта испытывать новые разработки в области беспилотных автомобилей, каршеринга, электрических транспортных средств и сопутствующей инфраструктуры.

Ожидается, что работа FMCI позволит моделировать различные дорожные условия и сценарии дорожного движения, включая отработку взаимодействия всех элементов "умного" города — транспортных средств, дорожной инфраструктуры, пешеходов и велосипедистов.

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Отведенные для тестов 12 км городских дорог будут оснащены всеми необходимыми датчиками, которые, в частности, позволят организовать "умные" парковки и зарядные станции для электромобилей. В то же время в проекте будут задействованы 450 км ирландских дорог общего пользования и воздушный коридор у местного аэропорта, где можно будет тестировать беспилотные летательные аппараты.

Отметим, что на прошлой неделе в китайском Ухане испытали беспилотный подвесной монорельс. Аналогичную систему хотят запустить в туристической зоне неподалеку.

Напомним также, что в октябре компания Tesla показала в работе новое программное обеспечение для беспилотных электрокаров.