RGC Production открывает два новых роботизированных завода

Для удовлетворения потребностей в высококачественном оборудовании для газовых сетей RGC Production открывает два новых завода — в Днепре и Виннице. Об этом рассказали в пресс-службе Региональной газовой компании.

Там отметили, что за год роботизированный завод RGC Production во Львове расширил спектр выпускаемой продукции более чем в шесть раз.

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"Основа производственной программы — газорегулирующие пункты — теперь представлены более чем 100 моделей, в то время как в 2019 году их было 16. В линейку продукции RGC Production входит также около 50 моделей узлов учета газа и уже пять модификаций модемов 104Smart. Они предназначены как для корпоративных, так и бытовых клиентов", — пояснили в компании.

Для столь масштабного расширения производства потребовалось расширение производственных мощностей предприятия. В текущем году парк производственного оборудования на заводе RGC Production во Львове увеличили вдвое — с 32 до 62 единиц — за счет установки современных автоматических комплексов, а его площадь выросла вдвое.

"Это уже второй этап развития нашего проекта — расширение уже работающего производства. Для этого установлили на заводе еще один роботизований сварочный комплекс, а также линию лазерной автоматической резки металла", — сказал Александр Воловиич, руководитель RGC Production. Также завод пополнился автоматической дробеструйной линией и линией химической обработки металла.

В связи с разработкой и внедрением новой технологичной продукции потребовались дополнительные инженерные кадры. В настоящее время на львовском заводе работает 34 инженера — каждый четвертый на предприятии.

Для обеспечения производства качественными комплектующими предприятие наладило сотрудничество с ведущими мировыми компаниями: Pietro Fiorentini (Италия), Emerson, Mesura, Cavagna Group, Itron (США) и Bonomi

Для удовлетворения растущего спроса на высококачественную продукцию для газовых сетей, которые нуждаются в масштабной модернизации, RGC Production приняло решение о дальнейшем расширении. Завершается строительство инновационных заводов в Днепре и Виннице. "Мы уже заказали четыре роботизованых сварочных комплекса для этих предприятий", — сказал Александр Волович.

В РГК добавили, что за год работы RGC Production открыл также швейный филиал в Сумах, который специализируется на обеспечения сотрудников газораспределительных компаний спецодеждой. В текущем году количество сотрудников на швейном производстве увеличилась втрое — до 102 специалистов, которые благодаря использованию современного оборудования японского бренда выпустили уже более 40 тысяч единиц спецодежды.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.