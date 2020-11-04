Энергетика 9 минут назад

Единый сервис для потребителей газа 104.ua вошел в рейтинг инновационных компаний Украины

Такое звание компания получила благодаря совершенствованию сервисов для потребителей природного газа и активному внедрению инноваций

Фото: 104.ua Фото: 104.ua
Фото: 104.ua

Компания 104.ua признана одной из самых инновационных по версии журнала "Власть денег". Она вошла в список 25-ти компаний, которые активно внедряют инновации в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Региональной газовой компании.

Там отмечают, что такое звание компания получила благодаря совершенствованию сервисов для потребителей природного газа.

Кратко и по делу в Telegram

Так, в октябре 2020 этого года компания представила в Киеве новую концепцию клиентского пространства и первый в коммунальной сфере универсальный терминал.

"В октябре мы представили в Киеве новую концепцию клиентского пространства 104.ua. В нем установлены первые в Украине универсальные терминалы, — рассказывает Юрий Петрук, директор компании 104.ua. — Они дают возможность всем клиентам единого сервиса для потребителей газа передавать показания, платить за газ и его доставку, распечатать платежные документы и справки. При этом не имеет значения, где именно находится ваше газифицированое домохозяйство ".

В РГК добавляют, что единый сервис для потребителей природного газа 104.ua сейчас готовит ряд обновлений, которые сделают его использование еще удобнее и клиенты будут получать доступ ко всем функциям в любом канале экосистемы 104.ua. Предполагается, что новое поколение сервисов будет представлено ​​в ноябре текущего года.

Читайте также:
Смартгаз: как компания 104.ua создала удобный единый сервис без привязки к географии

Напомним, компания 104.ua основана Региональной Газовой Компанией с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа.

РГК — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине на треть выросла цена на газ для населения
В Украине на треть выросла цена на газ для населения
Украинские газовые сети непригодны для транспортировки чистого водорода — РГК
Украинские газовые сети непригодны для транспортировки чистого водорода — РГК
Три человека погибли из-за взрыва на газораспределительной подстанции под Харьковом (ФОТО)
Три человека погибли из-за взрыва на газораспределительной подстанции под Харьковом (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

  3. У берегов Турции затонул катер с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

  5. Степанов предупредил о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19: "Система не выдерживает"

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...