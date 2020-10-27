Энергетика 1 час назад

Украинские газовые сети непригодны для транспортировки чистого водорода — РГК

С 2022 года компания начинает обновление газораспределительной сети с учетом водородной энергетики

Испытания водорода в ГРС. Фото: Дмитрий Бунецкий/Delo.ua Испытания водорода в ГРС. Фото: Дмитрий Бунецкий/Delo.ua
Испытания водорода в ГРС. Фото: Дмитрий Бунецкий/Delo.ua

"Региональная газовая компания" завершила эксперимент по закачке 99%-го водорода в газораспределительную систему. И в первые 14 дней была потеряна почти половина давления системы — 46%, что означает непригодность существующих украинских сетей для транспортировки чистого газа.

Об этом во время VI Украинского газового форума рассказал СЕО компании Олег Никоноров.

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"Первые статические исследования начались этим летом на пяти полигонах компании, которые копируют ГРС Украины. Первые исследования начались этим летом. Первые сырые результаты, — говорит топ-менеджер. — В сеть закачали водород 99%, на сеть среднего давления — 4 килограмма. Первые результаты — 46% давления в условно герметичной системе на метане было потеряно за первые 14 дней".

По факту это означает, что материалы, удерживающие метан, не справляются с водородом: он проскальзывает. "Каждое соединение пропускало молекулу водорода, на газопроводах, — подчеркнул Олег Никоноров. — Точно также материалы труб, углеродистая сталь скорее всего имела утечки, то есть пропускала молекулу водорода". 

РГК уже приступила к следующему испытанию — теперь нужно закачать в систему 50% смесь водорода и других газов. Впереди еще 150 экспериментов и испытаний в партнерстве с научно-исследовательскими институтами НАН Украины.

Огневые испытания на бытовом газовом оборудовании также дали предварительные результаты — ориентировочно, по словам Никонорова, проблем не выявлено при сжигании смесей, содержащих до 30% водорода. 

С 2022 года компания начинает проводить реконструкцию газовых сетей с учетом того, что водород будет распространяться в Европе и Украине и занимать все большую долю в энергобалансах стран. 

Напомним, 6 августа 2020 года в Черняхове Житомирской области "Региональная газовая компания" начала испытания водорода в ГРС на специально оборудованном полигоне. 

Тогда в компании заявили, что было принято решение присоединиться к Европейскому зеленому соглашению (European Green Deal), в частности изучить возможность транспортировки водорода или соединений водорода и природного газа в украинских сетях. 

На первом этапе закачали 99%-й водород в аналог ГРС на исследовательском полигоне. Впереди — комплекс испытаний, вплоть до поставки условному конечному потребителю.  

Систему проверяли на герметичность. По окончанию эксперимента о промежуточных итогах, в "РГК" ответили, что они "в рамках ожидаемого".

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