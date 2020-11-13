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В мире 1 час назад

В Китае испытали беспилотный подвесной монорельс (ФОТО, ВИДЕО)

В Ухане протестировали новый вид транспорта, который собираются применить в туристической зоне

Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork
Тестовая линия подвесного монорельса в Ухане, Китай. Фото: ChinaGlobalTVNetwork

В Китае испытали в беспилотном режиме подвесной монорельс, построенный China Railway Science & Industry Group Co., Ltd (CRSIC). Как сообщает правительство провинции Хубэй, для испытаний использовали тестовую линию длиной 800 м в столице региона — Ухане.

Сочлененный подвесной вагон монорельса имеет длину 11 м, ширину 2,4 м и может разгоняться до 80 км/час.

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Отметим, что в начале июня CRSIC сообщила о начале строительства линии такого монорельса в курортной зоне у города Эньши провинции Хубэй. Она должна будет связать главные входы и выходы из туристической зоны с тамошними достопримечательностями.

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Длина линии составит всего 2,1 км. Ожидается, что в пробную эксплуатацию ее запустят в мае 2021 года. В ее строительство намерены вложить 600 млн юаней (84 млн долларов).

Напомним, что именно Ухань был городом, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, от которой теперь страдает большинство стран мире. В то же время сам Китай, относительно быстро поборовший эпидемию, уже несколько месяцев остается безопасным в этом отношении.

Тем временем в киевском метрополитене пассажиров без масок муниципальная охрана будет ловить и сдавать в полицию.

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