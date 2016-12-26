Антимонопольный комитет разрешил продажу сети АЗС "ТНК-Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешения на компании Glusco Energy SA (Женева, Швейцария) на покупку акций компаний, которые владеют одной из крупнейших сетей АЗС — "ТНК-Украина" (сейчас входит в структуру российской "Роснефти"). Об этом говорится в сообщении АМКУ.

В частности, предоставлено разрешение на приобретение акций компании Rosneft Management Company Limited (Никосия, Кипр), которые обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Также разрешено приобрести акции Fargrade Limited (Никосия, Кипр), которые также обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Впервые о попытках швейцарской компании купить украинскую сеть АЗС "Роснефти" стало известно в январе 2016 года. Однако тогда Антимонопольный комитет Украины оставил заявление без рассмотрения, так как компания не предоставила полный пакет документов.



В феврале 2016 года Glusco Energy SA повторно обратилась в АМКУ.

Руководитель группы Proton Energy Group S.A. Нисан Моисеев в интервью интернет-изданию Oilnews назвал выход в украинский топливный ритейл путем покупки сети АЗС у "Роснефти" отправной точкой в развитии этого нового для нее направления бизнеса.

Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. значатся собственниками ООО "Восток" (Киев), на которое оформлены права собственности по украинской сети АЗС "Роснефти", работающей под брендом "ТНК-Украина".

Сеть насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". Их них 13 объектов находится на временно оккупированной территории Донбасса и числятся закрытыми.

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) — трейдера нефти и нефтепродуктов.

Напомним, что в 2016 году подобным образом украинский рынок розничных продаж нефтепродуктов покинула компания "Лукойл". Ее сеть из 240 АЗС выкупила австрийская компания AMIC Energy.

В обоих случаях ряд экспертов и политиков сомневаются, что иностранные компании являются независимыми инвесторами.