Антимонопольный комитет разрешил продажу сети АЗС "ТНК-Украина"

26 декабря 2016, 17:41
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Антимонопольный комитет Украины дал разрешение швейцарской компании Glusco Energy на покупку компаний, которые владеют сетью АЗС "ТНК-Украина"

Антимонопольный комитет разрешил продажу сети АЗС Увеличить картинку

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешения на компании Glusco Energy SA (Женева, Швейцария) на покупку акций компаний, которые владеют одной из крупнейших сетей АЗС — "ТНК-Украина" (сейчас входит в структуру российской "Роснефти"). Об этом говорится в сообщении АМКУ.

В частности, предоставлено разрешение на приобретение акций компании Rosneft Management Company Limited (Никосия, Кипр), которые обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Также разрешено приобрести акции Fargrade Limited (Никосия, Кипр), которые также обеспечивают превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Впервые о попытках швейцарской компании купить украинскую сеть АЗС "Роснефти" стало известно в январе 2016 года. Однако тогда Антимонопольный комитет Украины оставил заявление без рассмотрения, так как компания не предоставила полный пакет документов.

В феврале 2016 года Glusco Energy SA повторно обратилась в АМКУ.

Руководитель группы Proton Energy Group S.A. Нисан Моисеев в интервью интернет-изданию Oilnews назвал выход в украинский топливный ритейл путем покупки сети АЗС у "Роснефти" отправной точкой в развитии этого нового для нее направления бизнеса.

Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. значатся собственниками ООО "Восток" (Киев), на которое оформлены права собственности по украинской сети АЗС "Роснефти", работающей под брендом "ТНК-Украина".

Сеть насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл". Их них 13 объектов находится на временно оккупированной территории Донбасса и числятся закрытыми.

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) — трейдера нефти и нефтепродуктов.

Напомним, что в 2016 году подобным образом украинский рынок розничных продаж нефтепродуктов покинула компания "Лукойл". Ее сеть из 240 АЗС выкупила австрийская компания AMIC Energy.

В обоих случаях ряд экспертов и политиков сомневаются, что иностранные компании являются независимыми инвесторами.

По материалам: "Дело"
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Теги: роснефть, азс, нефтепродукты, лукойл, санкции

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Антимонопольный комитет разрешил продажу сети АЗС
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