"Арселор Миттал Кривой Рог" уплатил 11 млн грн убытков за причиненный экологии вред

ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" в ноябре уплатило более 11 млн грн убытков за причиненный экологии вред.

Об этом заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что в течение 3 — 16 сентября по поручению премьер-министра Украины Госэкоинспекция провела проверку на предприятии и обнаружила, что оно осуществляет сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

"По результатам проверки мы рассчитали суммы убытков — сначала более чем 7 млн грн, а затем 4,1 млн грн. Обе суммы уплачены "Арселор Миттал Кривой Рог" добровольно", — говорится в сообщении.

Указано, что экоинспекция еще продолжает проверку соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами и спецводопользования.

Малеваный также отметил, что будет держать проведение проверки под личным контролем и информировать общественность о ее результатах.

"Конечной целью взаимодействия Госэкоинспекции и ТОП-загрязнителей является модернизация их мощностей, чтобы вред, который они наносят окружающей среде, был минимизирован", — подытожил глава ведомства.

Ранее в сентябре Госэкоинспекция взыскала с ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" более 7 млн грн убытков за нарушение природоохранного законодательства.

Напомним, в эксклюзивном интервью Delo.ua Андрей Малеваный назвал крупнейших загрязнителей окружающей среды среди украинских предприятий.