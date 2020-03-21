Aston Martin планирует выпустить на рынок несколько марок кроссоверов

Британский автопроизводитель Aston Martin планирует постепенно расширять семейство DBX, выпустив несколько новых модификаций автомобиля.

Как сообщает "Мотор", среди них, скорее всего, окажется купеобразная и более вместительная семиместная версии кроссовера. Первая будет конкурировать с Mercedes-AMG GLE Coupe, BMW X6 M и Porsche Cayenne Coupe, а модификация с тремя рядами кресел — с Mercedes-AMG GLS и BMW X7.

Как сообщил в интервью изданию GoAuto исполнительный вице-президент и главный дизайнер Aston Martin Марек Райхман, менять конструкцию или размеры платформы Aston Martin не собирается по принципиальным соображениям, так что на появление более компактного кроссовера в модельной линейке британской компании не стоит рассчитывать.

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Стандартная версия DBX, по расчетам Aston Martin, должна увеличить ежегодные глобальные продажи марки примерно на четыре тысячи автомобилей.

Прошлый год стал для компании не очень успешным: марка потеряла более 104 млн фунтов стерлингов.

Напомним, руководство Aston Martin договорилось о продаже доли компании канадскому бизнесмену Лоуренсу Строллу, отцу автогонщика Лэнса Стролла и совладельцу команды "Формулы-1" SportPesa Racing Poin.