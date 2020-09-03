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Банкротство "Росавы" создало конфликт интересов — арбитражный управляющий

Светлана Демина обвиняет председателя Совета арбитражных управляющих в давлении

Банкротство "Росавы" создало конфликт интересов — арбитражный управляющий Банкротство "Росавы" создало конфликт интересов — арбитражный управляющий

Арбитражная управляющая Светлана Демина заявляет о конфликте интересов у председателя Совета арбитражных управляющих Сергея Боярчука в деле ЧАО "Росава", а также обвиняет его в давлении и использовании должности с целью недобросовестной конкуренции.

Об этом Демина пишет в статье на "Украинских новостях".

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По ее словам, Сергей Боярчук, от имени Совета арбитражных управляющих Киева, пользуясь статусом председателя, распространил негативную информацию относительно исполнения ею полномочий ликвидатора ЧАО "Росава".

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"При этом, ни одной ссылки на нарушение конкретных норм Кодекса профессиональной этики арбитражных управляющих в статье указано не было, однако среди материалов, которые, вроде бы, рассматривались Советом Киева, были выборочно предоставлены документы финансово-хозяйственной деятельности ЧАО "Росава", информация о банковских трансакциях, ссылки на видеосюжеты с высказываниями третьих лиц", — отмечает она.

Она добавляет, что "Росава" является градообразующим предприятием, его деятельность нельзя остановить одномоментно, в том числе потому, что оно обеспечивает энергобезопасность целого региона, о чем ей, как ликвидатору, было неоднократно отмечено, в том числе Белоцерковским городским советом Киевской области.

"Вопрос законности, соответствия и полноты исполнения мной полномочий ликвидатора ЧАО "Росава" было предметом проверки Министерства юстиции, о чем господин Боярчуков рассказал в своей статье. Но, странная вещь: результаты проверки моей деятельности органом контроля тоже не устраивают Сергея Григорьевича. Несмотря на то, что в последнее время он очень активно защищает коллег-арбитражных управляющих, к которым есть много претензий со стороны как Министерства юстиции, так и правоохранительных органов, в то же время именно ко мне, даже после проверки, которая не выявила никаких нарушений, у господина Боярчукова очень много претензий. Не кажется ли странным, что вопрос относительно моей деятельности на ЧАО "Росава" возникли у уважаемых господ Комлика и Боярчукова именно сейчас, после моего отстранения от исполнения обязанностей ликвидатора ЧАО "Росава" и назначения Ильи Комлика?" — пишет арбитражная управляющая.

По ее словам, процедура банкротства ЧАО "Росава" — лакомый кусок, к которому желают присоединиться структуры и специалисты, которые имели и имеют отношение к Боярчукову и его компании.

"Все приведенное выше указывает не на отсутствие достаточной компетенции моих "опытных" коллег, а имеющегося конфликта интересов и недобросовестную конкуренцию, для которой используется региональный совет саморегулируемой организации, которую мы вместе создавали последние годы, следует отметить, совсем для других целей. Материалы, неправомерно, в нарушение норм Кодекса профессиональной этики, обнародованные в отношении меня, используются для дискредитации меня как арбитражного управляющего", — резюмирует она.

Напомним, в конце 2018 года владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.

В ноябре 2019 года сменился основной кредитор компании: ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд грн до 16 млрд грн долгов ЧАО "Росава" как поручителя других предприятий группы. Долг был выкуплен с огромным дисконтом более чем 90 процентным.

 

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