Транспорт 1 час назад

"Чернобыль на колесах": японцы оформили McLaren в стиле постапокалипсиса (ФОТО и ВИДЕО)

Зловещий вид McLaren 650S придает специальная пленка, которой оклеен кузов авто

"Чернобыль на колесах": японцы оформили McLaren в стиле постапокалипсиса (ФОТО и ВИДЕО) "Чернобыль на колесах": японцы оформили McLaren в стиле постапокалипсиса (ФОТО и ВИДЕО)
Фото: YouTube

Британский суперкар McLaren 650S, благодаря совместной работе японского тюнинг-ателье Liberty Walk и специалистов фирмы Armytrix, получил новую модификацию "Чернобыль". Об этом сообщает Daily-Motor.

Автомобиль выглядит так, будто принимал участие в съемках фильма о постапокалипсисе. Зловещий вид придает специальная пленка, которой оклеен кузов авто. 

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Кроме того, версия "Чернобыль" оснащена более выраженным передним сплиттером и высоким задним антикрылом, похожим на эту же деталь в модели P1 GTR.

Дополняют картину новые боковые юбки и комплект черных колес HRE, обутых в покрышки Michelin.

Приводит в движение McLaren 650S Chernobyl 3,8-литровый твин-турбированный агрегат V8, дополненный авторским выхлопом Armytrix. 

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