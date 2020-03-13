"Чернобыль на колесах": японцы оформили McLaren в стиле постапокалипсиса (ФОТО и ВИДЕО)

Британский суперкар McLaren 650S, благодаря совместной работе японского тюнинг-ателье Liberty Walk и специалистов фирмы Armytrix, получил новую модификацию "Чернобыль". Об этом сообщает Daily-Motor.

Автомобиль выглядит так, будто принимал участие в съемках фильма о постапокалипсисе. Зловещий вид придает специальная пленка, которой оклеен кузов авто.

Кроме того, версия "Чернобыль" оснащена более выраженным передним сплиттером и высоким задним антикрылом, похожим на эту же деталь в модели P1 GTR.

Дополняют картину новые боковые юбки и комплект черных колес HRE, обутых в покрышки Michelin.

Приводит в движение McLaren 650S Chernobyl 3,8-литровый твин-турбированный агрегат V8, дополненный авторским выхлопом Armytrix.