Транспорт 30 минут назад

McLaren презентовал спортивный суперкар (ФОТО)

Фирма McLaren выбрала GT в качестве демонстрации возможностей подразделения MSO

McLaren презентовал спортивный суперкар (ФОТО) McLaren презентовал спортивный суперкар (ФОТО)
Фото: Мотор

Подразделение McLaren Special Operations (MSO) представило суперкар GT с особой трехцветной переливающейся окраской кузова и специальной отделкой интерьера.

Как сообщает МОТОР, гранд-турер покрасили тремя оттенками зеленого, и за счет особой технологии нанесения слоев лака цвет воспринимается по-разному в зависимости от угла зрения и освещения.

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По информации издания, чтобы достичь эффекта цвета-хамелеон с плавным переходом от светло-зеленого тона к темно-зеленому, специалистам McLaren пришлось потратить на окраску кузова 430 часов.

Для контраста снизу по периметру суперкара дизайнеры пустили салатовую линию и оформили в том же цвете тормозные суппорты. Колесные диски, выхлопные патрубки и окантовка окон выполнены в черном цвете, а экстерьер лишен хромированных деталей.

Салон гранд-турера впервые на моделях McLaren отделан натуральным кашемиром, антрацитовой, темно- и лаврово-зеленой кожей. На подголовниках суперкара вышиты логотипы MSO, есть специальный декор, в том числе по-особому оформленная накладка на педали акселератора.

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Технических отличий у GT в исполнении Verdant Theme и обычных гранд-туреров нет. За спинками кресел расположен 4,0-литровый 620-сильный (630 Нм) V8 с двойным наддувом. Трансмиссия — 7-ступенчатый преселективный "робот", привод — на заднюю ось. Разгон с места до 100 километров в час занимает 3,2 секунды, до 200 километров в час — 9 секунд.

Фирма McLaren выбрала GT в качестве демонстрации возможностей подразделения MSO. Похожую персонализацию можно заказать для любой модели британской компании, от GT до Elva, однако индивидуализация будет стоить дорого.

В августе прошлого года McLaren показал другой вариант изысканного оформления суперкара GT — для Конкурса элегантности гранд-турер украсили деталями из посеребренного углеволокна и предложили комбинированную отделку интерьера черно-белой кожей.

Напомним, в середине декабря прошлого года британский производитель гоночных автомобилей McLaren опубликовал официальную информацию о новой модели 620R, в основу которой ляжет гоночный болид 570S GT4.

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