"Эпицентр" откроет первый супермаркет не в своем торговом центре

Группа компаний "Эпицентр К" откроет первый магазин в чужом торговом центре, он будет работать в киевском Blockbuster Mall. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает LIGA.net.

Отмечается, что сейчас заключен предварительный договор об аренде помещения. "О формате "Эпицентра", который будет представлен в Blockbuster Mall мы сообщим после подписания основного договора", — сообщили в компании.

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В то же время, консалтинговая компания Colliers Ukraine сообщила, что "Эпицентр" арендует двухэтажную локацию площадью 20 тысяч квадратных метров. Также в объекте будут представлены сегменты товаров для дома и fashion.

Хотя точных дат запуска еще нет, известно, что открытие строительного супермаркета планируется в третьем квартале 2021 года.

Как сообщил в комментарии Интерфакс-Украина глава правления группы Mandarin Plaza Александр Черницкий, с "Эпицентром" в ТРЦ будет соседствовать сеть строительных гипермаркетов Building Mall.

Напомним, ранее компания "Эпицентр К" стала победителем аукциона по приватизации государственного предприятия Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов в Хмельницкой области. Она предложила 227,09 млн грн, что на 21% превышало стартовую цену.

Как известно, компания "Эпицентр К" с 2016 года развивает аграрное направление бизнеса. Ее земельный банк превышает 160 тысяч га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.

Участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).