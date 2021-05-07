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40 минут назад

"Эпицентр" купил хлебокомбинат в Хмельницкой области за 227 млн грн

Компания Гереги была единственным претендентом на покупку актива

Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов. Фото: privatization.gov.ua Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов. Фото: privatization.gov.ua
Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов. Фото: privatization.gov.ua

Компания "Эпицентр К" стала победителем аукциона по приватизации государственного предприятия Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов в Хмельницкой области.

Она предложил 227,09 млн грн, что на 21% превышало стартовую цену, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Кратко и по делу в Telegram

При этом указано, что "Эпицентр К" был единственным претендентом на покупку актива.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, рост конечной стоимости предприятия был обусловлен особенностями процедуры проведения приватизационных аукционов.

"Участники мотивированы повышать цену еще на этапе ценовых предложений, когда не знают количество других зарегистрированных участников. Более высокое стартовое предложение дает им конкурентное преимущество в ходе торгов", — написал он в Facebook.

Сенниченко также добавил, что у Дунаевецкого КХП — 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

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"К сожалению, значительную часть государственных аграрных предприятий трудно назвать успешными. Типичная ситуация — долги и судебные дела. На предприятиях формировалась "искусственная" задолженность", — заявил глава ФГИ.

По его данным, в 2021 году Фонд намерен приватизировать 7 хлебокомбинатов.

Как известно, компания "Эпицентр К" с 2016 года развивает аграрное направление бизнеса. Ее земельный банк превышает 160 тысяч га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.

Участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Ранее Фонд государственного имущества назначил на 7 мая онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов", что находится в пгт Дунаевцы Хмельницкой области.

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