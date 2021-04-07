ФГИ начинает приватизацию комбинатов хлебопродуктов: объявлен первый аукцион

Фонд государственного имущества назначил на 7 мая онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов", что находится в пгт Дунаевцы Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Известно, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов в соответствии с уставом занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для животных, содержащихся на фермах, а также оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами, кормами для животных и тому подобное.

Указано, что объект приватизации состоит из зданий и сооружений общей площадью 79804,48 м², среди которых: административное здание со столовой, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи, другие хозяйственные постройки. Общая площадь земельных участков — 67,3043 га.

Также имеется технологическое оборудование и необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.

Стартовая цена на актив составляет 187,6 млн грн, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 мая.

Предполагается, что Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов станет первым объектом, который будет выставлен на прозрачный онлайн-аукцион в рамках приватизации государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП).

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В свое время КХП были одним из ключевых звеньев аграрного производственного процесса, который монопольно контролировало государство. Однако с переходом к свободному рынку этот актив стал непрофильным для государства. Значительную часть предприятий трудно назвать успешными, но приватизация этих активов может в корне изменить ситуацию.

В ФГИ считают, что эти активы имеют прекрасный инвестиционный потенциал — КХП создавались как производственные площадки с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. Предприятия использовались как для переработки зерна в муку или комбикорма, так и для хранения или перевалки продукции — КХП имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.

"Приватизация КХП — это выгода для всех участников процесса: государство получит деньги в бюджет и оживление экономической активности, инвесторы — важные для развития бизнеса активы, местные общины — рабочие места и развитие территорий", — рассчитывают в Фонде.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре прошлого года Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации.

Как известно, общий доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 млрд грн при запланированных 400 млн грн.