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ФГИ за 27 млн грн продает госдолю завода по производству батарей "Иста-Центр" в Днепре

Онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций состоится 17 мая

Фото: ФГИ Фото: ФГИ
Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества Украины выставляет на продажу принадлежащую государству долю завода по производству батарей и аккумуляторов "Иста-Центр" в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

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Указано, что онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций в размере 21,5524% уставного капитала ЗАО "Иста-Центр" состоится 17 мая 2021 года.

Известно, что предприятие находится в городе Днепр, на улице Курсантской, 30.

Стартовая цена на актив составляет 27,6 млн грн.

При этом основной вид деятельности в соответствии с уставом — производство батарей и аккумуляторов.

Общая площадь зданий и сооружений предприятия — 23 тысячи 797 м², площадь земельных участков — 4,57 га.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 мая.

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Заводы ISTA имеют возможность производить более 5 млн батарей, что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке аккумуляторов. Также отмечается, что предприятие на данный момент действующее: объем реализации продукции в 2018 — 2020 годах составил более 700 млн грн.

Официально конечным бенефицаром предприятия является Виктор Потапов, проживающий в Лондоне, но СМИ связывают крупнейшего акционера завода — ООО "Оберон-центр" — с бывшим президентом Петром Порошенко.

Кроме того, в 2019 году Андрей Портнов обнародовал информацию, что панамский Ukrprominvest Holding LTD переименовался в Battery investment Corp. Как известно, корпорация "Укрпроминвест" контролируется Порошенко.

Ранее Фонд государственного имущества назначил на 7 мая онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов", что находится в пгт Дунаевцы Хмельницкой области.

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