Соки, кетчупы, вода: какие украинские товары вопреки запрету попадают в магазины ОРДЛО

На полках магазинов в оккупированном Луганске можно увидеть целый ряд товаров украинского происхождения. В частности, можно увидеть такие торговые марки: "КОМО", "Оболонь", "Олис", "Торчин", "Щедро", соки "Одесского консервного завода детского питания", "JAFFA" вода "Миргородская", "Моршинская", "Поляна квасова". Delo.ua разбиралось, знают ли производители вышеперечисленных торговых марок о том, что в оккупированном Луганске отпускается их продукция.

Торговля с неподконтрольными территориями Украины (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) была запрещена еще в 2017 году. Соответствующий запрет действует и на сегодняшний день. Перемещение товаров на неподконтрольные территории регулирует Порядок, утвержденный постановлением КМУ № 99 от 1 марта 2017 года.

На момент введения данного порядка, в марте 2017 года, торговля с неподконтрольными территориями Донбасса позволялась с некоторыми ограничениями. А именно: для перемещения был разрешен только ограниченный перечень товаров (пищевая продукция, лекарственные средства и продукция металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей). Также соответствующее перемещение мог осуществлять только ограниченный круг субъектов, и перемещение товаров должно было осуществляться исключительно железнодорожным транспортом, и только через определенные контрольные пункты въезда-выезда на железнодорожных путях.

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Перевозки товаров автомобильным транспортом через определенные контрольные пункты могли быть разрешены только в исключительных случаях, например, в случае нарушения железнодорожного полотна или при минировании путей.

Буквально через две недели после введения порядка СНБО принял решение о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей и обязал КМУ ввести соответствующие меры.

"Прекращение перемещения грузов со стороны КМУ было урегулировано в августе 2017 года, когда Порядок был дополнен пунктом 22-1, который действует и на сегодняшний день, и предусматривает: "В целях обеспечения национальной безопасности перемещение грузов (кроме гуманитарных) прекращается в установленном порядке на срок действия соответствующего решения".

"Таким образом, на данный момент торговля с неподконтрольными территориями запрещена. На неподконтрольные территории могут перемещаться только гуманитарные грузы," — рассказала в комментарии Delo.ua юрист компании "Sayenko Kharenko" Виктория Мыкуляк.

Согласно вышеупомянутого порядка, вступать в экономические отношения с оккупированными территориями украинским субъектам запрещено, то есть официально украинский товар не должен реализовываться на неподконтрольной Киеву территории, но по факту товары украинского производства все же реализуются в оккупированных населенных пунктах. Как выяснилось, это имеет место быть на протяжении всех последних лет с начала военного конфликта.

"Некоторые компании всячески способствовали тому, чтобы их товары не попали в список запрещенных в то время, когда со стороны Украины был объявлен торговый бойкот. Запрет экономических отношений с оккупированными территориями и Россией рассматривается на уровне Кабмина. Ответный ход со стороны России изначально был на уровне инициатив, которые были внедрены государственными органами власти", — рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Торговые полки супермаркета в городе Луганск. Фото: Delo.ua

Торговые полки супермаркета SPAR в городе Луганск. Фото: Delo.ua

ТМ "Торчин" принадлежит компании Nestlé и существует на рынке Украины много лет. Несмотря на то, что в продуктовых магазинах Луганска продукцию ТМ "Торчин" можно свободно приобрести за российские рубли, в ответ на запрос корреспондента Delo.ua в компании заверили, что не ведут никакого бизнеса на оккупированных территориях.

"Nestlé руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности, добросовестности, коммерческой честности и полного соблюдения всех законов. Компания ООО "Нестле Украина" не ведет никакой бизнес деятельности на оккупированных территориях, в том числе в Луганске. Никаких сообщений от правоохранительных органов по этому вопросу мы не получали", — сообщила пресс-служба компании.

Торговые полки супермаркета в городе Луганск. Фото: Delo.ua

Похожий ответ поступил и от представителей других компаний. Например, от Торгового Дома "Щедро" — украинской компании, которая работает в сфере пищевой промышленности и контролируется группой "Приват".

"Щедро" осуществляет свою коммерческую деятельность в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. ООО "Щедро" не поддерживает никаких экономических и партнерских связей с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными или осуществляющими свою предпринимательскую деятельность на оккупированных территориях. ООО не получало от правоохранительных органов сообщений о незаконном перемещении товаров ТМ "Щедро" в оккупированный Луганск через зону АТО или границу с РФ", — заявили в компании.

Торговые полки супермаркета в городе Луганск. Фото: Delo.ua

Торговые полки супермаркета в городе Луганск. Фото: Delo.ua

Тем временем, в центральном офисе Государственной фискальной службы Украины сообщили о том, что на протяжении военного конфликта на востоке Украины через границу с Российской Федерацией были зафиксированы нарушения перемещения продовольственных товаров и других категорий грузов. Товар, при не соблюдении правил перевозки, конфискуют, а на нарушителей оформляют протоколы и выписывают штрафы.

В случае, если украинский товар был произведен для экспорта в РФ и переправлен на реализацию в Луганск, по стандартам, упаковка продукта должна быть адаптирована для рынка России. А именно иметь упаковку со специальной маркировкой, которая соответствует стандартам, предусмотренным законом страны-импортера. Но, так как упаковка имеет только украинскую маркировку, соответственно товар не был предназначен для реализации на территории РФ.

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Данный товар можно реализовать только на территории Украины в случае, если нет адаптации упаковки по стандартам и при отсутствии маркировки в виде наклейки поверх "родной" с описанием содержимого упаковки на языке страны. В 2014 году РФ ввела запрет на ввоз некоторых групп украинских товаров, в том числе молочную продукцию, натуральные соки, консервы и другие категории товаров. Этот запрет введен с целью защиты прав потребителей России. Причиной запрета, по данным Роспотребнадзора, стало то, что украинская соковая продукция не проходила государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТС). Под эти требования попали и другие товары.

По данным Delo.ua, украинские товары попадают на оккупированные территории Донбасса именно через линию разграничения: существуют специальные маршруты, которые пропускают машины с контрабандой. Хотя в украинских государственных учреждениях, в частности, в ГФС, это называют не контрабандой, а незаконно перемещенными товарами.

"Товары украинских производителей попадают в магазины Крыма и ОРДЛО благодаря разветвленной сети посредников. Часто это бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые используют различные схемы контрабанды. Далеко не все из этих схем являются очевидными или легкими в перекрытии. К примеру, небольшие партии товара провозят благодаря "курьерам" и нечистоплотным командирам отдельных воинских частей, крупные — используя схему "прерванного транзита", когда товар из Украины отправляется в одну из смежных с Россией стран, а затем покупатель "отказывается" от него", — рассказал соучредитель Службы развития ритейла Денис Поддубский.

Торговые полки супермаркета SPAR в городе Луганск. Фото: Delo.ua

Законом Украины предусмотрено перемещение товаров с/на оккупированную территорию согласно утвержденному списку в гуманитарные центры. Как сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области, лицам, пересекающим линию разграничения, разрешено перемещение товаров (кроме личных вещей) на сумму до 10 тысяч гривен и весом не более 75 килограмм. Перемещение товаров можно в ручной клади или в авто, но в сопровождении собственника багажа. То есть в условиях надлежащего контроля со стороны украинских властей в Луганск, Донецк или любые другие населенные пункты оккупированных территорий Донбасса попадать большие партии товаров для продажи в магазинах и супермаркетах не могут. Но в реальности же торговые точки на неподконтрольной Украине территории полны украинских товаров.

Тем временем, как резюмировали фискалы, действующими правовыми актами на сегодняшний день не предусмотрена систематизация и обобщение информации об объемах и категориях товаров, перемещенных (изъятых) на/с временно оккупированных территориях на Востоке Украины. Другими словами, никто особо не ведет учет того, что ездит из Украину в ОРДЛО и обратно.

Фрагмент ответа на запрос ГФС города Киева

Таким образом, несмотря на официальные запреты при фактически попустительстве украинских властей на линии разграничения "цветет" контрабанда украинских товаров. И, очевидно, что без содействия правоохранительных органов и других силовых структур, это происходить не может.

Ева Таранова, специально для Delo.ua