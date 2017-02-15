Цены на газ для населения может вырасти на 40% с апреля — Витренко

С апреля 2017 года цена газа для населения может повысится на 40%, предупреждает коммерческий директор групп "Нафтогаз" Юрий Витренко.

В статье для "Новое время" Витренко напомнил, что с апреля 2017 года заканчивается срок специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ по установленным государством ценам.

Для коммерческих потребителей в Украине цена газа в феврале уже выросла на 21-22% — из-за роста курса валют и цены импорта газа. По аналогии, после отмены госрегулирования в апреле стоит ожидать рост цены на газ для потребностей населения на 40%.

"Если госрегулирование продлят, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало МВФ, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен возможно удастся отложить до октября", — радует Витренко.

По его словам, есть вероятность, что если отложить отмену спецобязательств для "Нафтогаза" до октября, то оптовая цена для населения может наоборот снизиться. Для этого всего лишь нужно выиграть Стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома".

"Как мы рассчитываем, Стокгольмский арбитраж удовлетворит наши исковые требования к Газпрому, и мы будет импортировать газ по цене "хаб минус". Тогда можно ожидать, что оптовая цена для потребностей населения снизится в два раза по сравнению с текущей ценой, а не повысится", — пишет Витренко.

Без победы с Стокгольме, с учетом текущих форвардных цен на газ с поставкой зимой 16/17 года, оптовые цены на газ для населения вырастут минимум на 47%.

Напомним, с февраля 2017 года существенно выросла цена на газ для небытовых потребителей, без спецобязательств. В результате, тарифы на отопления для небытовых потребителей вырос в среднем на 100 грн за 1 Гкал, а электроэнергия для этой категории подорожала в среднем на 30 коп за 1 кВт•ч.