"Нафтогаз" объяснил рост цен на газ холодной немецкой зимой

В феврале цены на природный газ от НАК "Нафтогаз Украины" превысили 10 тыс. грн (с НДС) для небытовых потребителей. Для населения, бюджетных и религиозных организаций цены остались прежними, эти категории от повышения защищает постановление правительства о возложении на НАК специальных обязательств (ПСО).

В "Нафтогазе" напомнили, что цена газа на украинском рынке напрямую зависит от цены газа на европейских рынках и колебания курса валют.

В ноябре 2016 года цена на немецком газовом хабе NCG 18,25 евро/МВтч — для контракта на следующий месяц. А 1 февраля 2017 года цена выросла до 21,98 евро/МВтч. Аналогично — подрос курс — 27,92 грн/евро (01.11.2016, курс Нацбанка) и 29,12 грн/евро (01.12.2017, курс Нацбанка).

По данным аналитиков "Нафтогаза", цены на газ выросли в январе 2017 года из-за похолодания в Европе (ниже нормы на 2-4°С). Соответственно повысился спрос на газ.

Источник: Thomson Reuters Eikon

В НАКе отмечают, что уровень заполнения хранилищ в Германии по состоянию на начало февраля 2017 года ниже, чем на эту же дату за два последних года.

Также на повышение цен на газ в январе 2017 года повлиял рост цен на нефть из-за сокращения добычи нефти странами-нефтеэкспортерами.

На повышение цен для небытовых потребителей уже отреагировали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Комиссия должна пересматривать тарифы на производство тепловой энергии, если расходы на приобретение газа увеличиваются более чем на 5%. Собственно, НКРЭКУ повысила теплоэлектроценталям (ТЭЦ), использующим газ, тариф на отпуск электроэнергии и производство тепла.

В среднем для предпринимателей и других организаций отопление подорожает на 100 грн за 1 Гкал, а э/э — на 30 коп. за 1 кВт•ч.

В "Нафтогазе" на запрос Delo.UA сообщили, что цена природного газа, который используют ТЭЦ для производства э/э и тепла для потребителей, не защищенных ПСО, является свободной. В пресс-службе компании уточняют, что НАК является не единственным поставщиков газа для ТЭЦ.