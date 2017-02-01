С сегодняшнего дня подорожали тепло и электроэнергия для предприятий и офисов

01 февраля 2017, 14:23
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В Украине повысили тарифы на отпуск тепла и электроэнергии ТЭЦ — в среднем на 100 грн за 1 Гкал и 30 коп. за 1 кВт•ч. Причина — подорожание газа для теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают теплом и светом города

С сегодняшнего дня подорожали тепло и электроэнергия для предприятий и офисов | Энергетика | Дело Увеличить картинку

С 1 февраля вырастут тарифы на отпуск электроэнергии и производства тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В среднем, тарифы на производство тепла вырастут на 100 грн на каждой гигакалории, а тарифы на отпуск э/э в среднем вырастут на на 30 коп на 1 кВт•ч. Повышение тарифов не коснется потребителей, в отношении которых действуют специальные обязательства, — население, бюджетные и церковные организации.

Комиссия объясняет повышение тарифов ростом цены на природный газ, который используют ТЭЦ для производства тепла и э/э.

Также пришлось учесть многочисленные обращения ТЭЦ относительно вынужденного увеличения оборотных средств — компании вынуждены привлекать кредиты, чтобы купить природный газ. Поэтому, в новых тарифах с 1 февраля 2017 года рентабельность составит 2% вместо 1%.

Таким образом, в Киеве отопление подорожает с 1044,47 грн/Гкал до 1150,41 грн/Гкал (для клиентов "Евро-Реконструкция"), и с 990,55 грн/Гкал до 1109,19 грн/Гкал (для клиентов "Киевэнерго").

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что не видит никаких экономических предпосылок для повышения тарифов для населения на природный газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году.

Однако, вице-премьер упустил, что согласно правительственной программе уменьшения кросс-субсидирования в энергетике, для бытовых потребителей запланировано пять волн повышения тарифов. Тарифы уже повышали в апреле и сентябре 2015 года, в марте и сентябре 2016 года. Последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения запланировано на март 2017 года.

По материалам: "Дело"
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Теги: облэнерго , энергетика , киевэнерго 00131305

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С сегодняшнего дня подорожали тепло и электроэнергия для предприятий и офисов | Энергетика | Дело
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