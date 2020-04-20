Голик: Дорогу Станица Луганская — Северодонецк отремонтируют в рекордные сроки

В Луганской области продолжаются ремонтные работы на дороге "Станица Луганская — Северодонецк".

Об этом на своей странице Facebook сообщил Юрий Голик.

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Как отметил Голик, по распоряжению Президента Владимира Зеленского дорога будет отремонтирована в максимально короткие сроки.

"Уже на двух участках этой трассы начаты работы. Процесс воплощения обещания, данного Президентом, перешел в фазу физических работ на этой трассе. К слову, работы здесь будут завершены в уже становящиеся привычными рекордные сроки", — отметил Голик.

В частности, ремонтные работы ведутся на трассе Р-22 КПП "Красная Таловка — Станица Луганская — Луганск", на одной из частей дороги "Станица Луганская — Северодонецк" в районе Станицы Луганской и Макарово.

Напомним, благодаря Национальной программе "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

Ранее Юрий Голик показал карту Украины, на которой отмечены сотни инфраструктурных проектов, строительство которых началось 1 марта. "Большая стройка" включает в себя строительство и капитальный ремонт 4 тысяч км дорог "Укравтодора", 2,5 тысяч км дорог, которые находятся на балансах ОГА и местных советов, 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах, 422 амбулатории.

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.