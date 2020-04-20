Транспорт 50 минут назад

Голик: Дорогу Станица Луганская — Северодонецк отремонтируют в рекордные сроки

По распоряжению Президента Украины Владимира Зеленского дорога будет отремонтирована в максимально короткие сроки

Голик: Дорогу Станица Луганская — Северодонецк отремонтируют в рекордные сроки Голик: Дорогу Станица Луганская — Северодонецк отремонтируют в рекордные сроки
Юрий Голик

В Луганской области продолжаются ремонтные работы на дороге "Станица Луганская — Северодонецк".

Об этом на своей странице Facebook сообщил  Юрий Голик.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отметил Голик, по распоряжению Президента Владимира Зеленского дорога будет отремонтирована в максимально короткие сроки.

"Уже на двух участках этой трассы начаты работы. Процесс воплощения обещания, данного Президентом, перешел в фазу физических работ на этой трассе. К слову, работы здесь будут завершены в уже становящиеся привычными рекордные сроки", — отметил Голик.

Читайте также:
Ремонт дорог в Украине из-за крантина останавливать не будут — Шмыгаль

В частности, ремонтные работы ведутся на трассе Р-22 КПП "Красная Таловка — Станица Луганская — Луганск", на одной из частей дороги "Станица Луганская — Северодонецк" в районе Станицы Луганской и Макарово.

Напомним, благодаря Национальной программе "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, только в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

Ранее Юрий Голик показал карту Украины, на которой отмечены сотни инфраструктурных проектов, строительство которых началось 1 марта. "Большая стройка" включает в себя строительство и капитальный ремонт 4 тысяч км дорог "Укравтодора", 2,5 тысяч км дорог, которые находятся на балансах ОГА и местных советов, 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений со всем оборудованием в опорных больницах, 422 амбулатории.

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Юрий Голик показал лица людей, которые физически реализуют "Большую стройку" президента
Юрий Голик показал лица людей, которые физически реализуют "Большую стройку" президента
"Советник по откатам" и "тайный офис": СМИ рассказали об окружении Криклия
"Советник по откатам" и "тайный офис": СМИ рассказали об окружении Криклия
Власти Киева ограничили движение по Крещатику
Власти Киева ограничили движение по Крещатику
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Volkswagen презентовал огромный семиместный минивэн (ФОТО)

  3. Цены на американскую нефть рухнули до 20-летнего "дна"

  4. Из КНР — во Францию: украинский самолет "Мрія" доставил медицинский груз в Париж (ВИДЕО)

  5. В Украине создали робота-полицейского (ФОТО)

Загрузка...