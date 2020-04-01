Ремонт дорог в Украине из-за крантина останавливать не будут — Шмыгаль

Запланированный в 2020 году ремонт дорожной сети в Украине будут продолжать, поскольку это "локомотив украинской экономики".

Об этом на заседании Кабинета министров 1 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Ремонт дорог нельзя прекращать. Это локомотив нашей экономики. Мы создаем условия для инвестиций в украинские дороги около 19 млрд грн. Этого хватит, чтобы восстановить более 100 дорог местного и государственного значения", — отметил он.

Напомним, что в 2020 году правительство планировало направить рекордный объем финансирования в дорожную отрасль — 74,4 млрд грн. В целом средства планировали направить на: развитие сети и содержание автодорог общего пользования государственного значения (38 млрд грн); строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (22,2 млрд грн); меры по обеспечению безопасности дорожного движения (3,2 млрд грн) и выплаты по долгам, привлеченным под государственные гарантии на развитие дорог (6,3 млрд грн).