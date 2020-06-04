Город будущего: украинский стартап OMO сделал "умными" 263 дома в Белой Церкви

Украинский стартап OMO запустил пилотный проект в 263 домах Белой Церкви — теперь 100 тысяч жителей города могут сделать свое жилье умным: открывать двери подъезда с помощью мобильного приложения или по распознаванию лица, подключить системы безопасности, видеонаблюдения и защиты от потопа не только в квартире, а и в местах общего пользования. При этом стоимость обслуживания меньше цены за интернет.

OMO — первая в Европе компания, которая предлагает технологии умного дома по провайдерской модели. То есть самостоятельно устанавливает самую дорогую часть системы — хаб — в подъездах домов и объединяет умные устройства в одну сеть. В отличие от коробочных решений, жителям дома не нужно покупать индивидуальный хаб управления для своей квартиры. Достаточно выбрать необходимую услугу и подключиться к ней.

В Белой Церкви умная сеть ОМО покрывает 263 многоквартирных дома. Это первый этап глобальной задачи стартапа — сделать технологии умного пространства доступными каждому, у кого есть смартфон. Компания планирует построить сеть умных домов по всей Украине и сотрудничать с муниципальными службами для автоматизации городской инфраструктуры.

Жители подключенных домов могут:

• Открывать вход в парадное с помощью ключа в мобильном приложении;

• передавать временный ключ гостям и курьерам;

• объединять видеокамеры в систему умного видеонаблюдения;

• обезопасить квартиру, подключив беспроводные датчики открытия дверей, протечки воды или утечки газа;

• установить датчики контроля уровня СО2, климат-контроля, управления освещением и электроприборами.

"Сейчас элементы умного дома воспринимаются как нечто сложное и затратное, но мы знаем, как это изменить. Мы объединили управление датчиками разных производителей в одном мобильном приложении и дали возможность выбирать из тысяч устройств на рынке. А благодаря провайдерскому подходу расходы на автоматизацию жилья снижаются в разы", — прокомментировал Вадим Сидоренко, сооснователь и генеральный директор компании ОМО.

Сеть ОМО работает по протоколу ZigBee. Он ориентирован на приложения с гарантированной безопасной передачей данных и длительной работой устройств от батарей (датчики могут работать от батареек до 2х лет).

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Напомним, OMO systems — украинский стартап, основанный Вадимом Сидоренко и Грантом Даяном в 2019 году. Это первый в Европе провайдер умного дома и интернета вещей. Миссия компании — сделать умное пространство доступным для всех владельцев смартфонов. ОМО предоставляет такие услуги:

1. Умный ключ — открывает домофон, офис, шлагбаум, почтомат или другие двери со смартфона. Передается ссылкой через мессенджер или звонком на телефон. Центр контроля и управления — мобильное приложение. В нем можно разрешать вход — постоянный для родных или временный для гостей, сотрудников компании, а также запрещать доступ и отключать ключ удаленно. Количество ключей не ограничено.

2. Умное видеонаблюдение — связь видеокамер с датчики открытия, движения, затопления, дыма, газа. Помогает сделать видеонаблюдение функциональным — записывает только произошедшие события/движение. Короткие записи помогают уменьшить объем хранения данных и позволяют просматривать их прямо в приложении на смартфоне. На основе видеоанализа работает открытие дверей по распознаванию лиц или автомобильных номеров.

3. Умный дом — связь системы охраны, пожарной безопасности, антипотопа, климат-контроля, управления освещением и электроприборами. Датчики и видеокамеры разных производителей "разговаривают между собой" и работают в одном мобильном приложении ОМО (контроль, управление, создание сценариев). При срабатывании датчиков, мобильное приложение присылает уведомление о вторжении или возгорании в помещении и включает пожарную сигнализацию. В случае затопления или утечки газа — автоматически перекроет воду или газопровод.