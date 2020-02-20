Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством

Сейчас о криптовалютах говорят не так активно, как в 2017 году. Но индустрия развивается и находит свое место в популярных направлениях. Мы уже знаем, что за криптовалюту можно купить еду, вещи для дома или даже машину — и билеты тоже не стали исключением.

Швейцарский стартап Utrust работает над платформой, которая помогает компаниям принимать платежи в цифровых активах и конвертировать их в традиционные доллары, евро или фунты. Utrust, например, сотрудничает с португальским клубом "Бенфика". С помощью сервиса фанаты команды могут приобрести абонемент на матчи, отдельные билеты и сувенирную продукцию, расплатившись биткойнами, эфиром, UTK (собственная криптовалюта Utrust) и несколькими другими криптовалютами.

В 2019 году стартап начал сотрудничать с туристической компанией Alternative Airlines, которая продает билеты на рейсы около 650 авиакомпаний. Похожую услугу предлагает платформа CheapAir.

Блокчейн помогает регулировать вторичный рынок

Мошенничество на вторичном рынке — одна из главных проблем индустрии: покупатель может получить фейковый билет или остаться совсем без покупки. И чтобы решить эту проблему, компании уже используют блокчейн — особую последовательную цепочку блоков, в которых хранится информация.

Стартап GUTS Tickets применяет технологию для создания "умных" билетов. При покупке билеты регистрируются на блокчейне и привязываются к конкретному смартфону — своровать документ после этого будет невозможно. Технология помогает и при перепродаже билета: с ее помощью организаторы могут контролировать вторичный рынок и самостоятельно выставлять цену, за которую может быть продан билет.

В GUTS Tickets провели уже несколько сотен мероприятий — от стадионных концертов до международных бизнес-конференций. В 2019 году стартап поставил рекорд индустрии, продав с помощью блокчейна около 50 тысяч билетов на выступления комика Йохема Мейера.

За последнее время у GUTS Tickets появился ряд конкурентов, самый примечательный из которых — стартап Upgrade. В 2018 году Upgrade стал частью лидера билетной индустрии Ticketmaster — свидетельство того, что и крупные игроки рынка начали интересоваться технологией.

С блокчейном случилась похожая история, что и с криптовалютами: после пика в 2017 году о технологии стали говорить куда меньше в широких кругах. Но это не помешало ей активно развиваться: сейчас почти каждая большая компания — Amazon, Facebook, Google, Microsoft и десятки других — развивает свой проект на блокчейне. Технологию применяют в финансах, банковской сфере, гаджетах. Можно с уверенностью говорить, что блокчейн надолго закрепится в индустрии, и точно найдет свое место в билетной отрасли.

Karabas сейчас использует другой способ проверки билета. С 2019 года мы запустили информационный портал officialtickets.org.ua. Если вы купили билет на karabas.com, то можете удостовериться в его подлинности на сервисе. Все, что нужно — это ввести в строку специальный код проверки и получить результат. Если с билетом все хорошо, вам высветится полная информация о событии. В ином случае — получите информацию о том, что билет в базе отсутствует. В такой ситуации стоит обратиться в нашу службу поддержки и перегенерировать новый билет, указав необходимые данные.

Мы верим, что подобный подход поможет покупателям сразу в двух случаях: если человек приобретает билет с рук или же переживает о том, что штрих-код мог попасть к мошенникам. Важно: на сайте стоит использовать только уникальный код проверки. Любую другую информацию, включая сам штрих-код, вводить не нужно.

Виртуальная реальность помогает выбрать место

Трудности с покупкой билета могут возникнуть и при выборе места. Особенно актуально это для больших событий: не всегда понятно, какой вид будет открываться с конкретного сидения на большом стадионе или в концертном зале. С этим может помочь виртуальная реальность.

В 2019 году американский футбольный клуб "Остин" заключил партнерство с билетным сервисом SeatGeek. Благодаря технологии фанаты команды смогут посмотреть виртуальный тур по стадиону и выбрать для себя оптимальные места из более чем 20 000 сидений.

Конечно, компаниям нужно еще время, чтобы понять, насколько оправданы инвестиции в подобную услугу, и действительно ли технология решает проблему покупателей. Но сейчас виртуальная реальность выглядит достаточно перспективным направлением, чтобы рынок — и билетные операторы в частности — задумались о ней.

Биометрия помогает с мошенничеством

Disney активно борется с билетным мошенничеством среди посетителей. Во флоридском Диснейленде компания установила сканеры отпечатков пальцев: теперь каждый человек при входе должен приложить палец к устройству, чтобы показать, что билет действительно принадлежит ему. Дело в том, что у Disney случаются ситуации, когда посетитель покупает билет на 10 дней и продает на вторые пять другому человеку — по цене ниже, чем в кассах парка. В таких случаях сканирование помогает выявить недобросовестного покупателя. В то же время Disney уверяет, что не хранит базу данных отпечатков пальцев.

В США сканирование лица пока не приживается

У вышеупомянутого сервиса Ticketmaster также были планы на использование биометрии, правда, в их случае — сетчатки глаза. В 2018 году компания инвестировала в стартап Blink Identity, который идентифицирует человека по скану лица за полсекунды — даже если тот не смотрит в камеру.

Но Ticketmaster так ни разу не использовала технологию на деле. В 2019 году против потенциального нововведения развернулась масштабная кампания. Больше 40 крупнейших музыкальных фестивалей мира объявили, что не будут сканировать лица посетителей на своих мероприятиях. В ответ в Ticketmaster заявили, что "на текущий момент" не собираются запускать технологию.

На наш взгляд, будущее все-таки за использованием биометрических данных, а сканирование лиц — это самый простой и действенный способ идентификации человека. Те покупатели, кто добровольно хочет себя защитить, должны получить от билетных сервисов современные инструменты верификации подлинности билета. Если для этого нужно оставить свое фото, то я не вижу в этом проблемы. Только представьте: вас будут мгновенно пропускать на мероприятие без прохождения процедуры сканирования билета. За этим будущее, и Karabas уже ведет разработки данных инструментов.