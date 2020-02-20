Мнения 1 час назад

Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством

Основатель билетного сервиса Karabas о том, как ивент-индустрия находит применение современным технологиям, и какое будущее их ждет

Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством Как технологии помогают продавать билеты и бороться с мошенничеством
Фото: Lilly Rum / Unsplash

Сейчас о криптовалютах говорят не так активно, как в 2017 году. Но индустрия развивается и находит свое место в популярных направлениях. Мы уже знаем, что за криптовалюту можно купить еду, вещи для дома или даже машину — и билеты тоже не стали исключением.

Швейцарский стартап Utrust работает над платформой, которая помогает компаниям принимать платежи в цифровых активах и конвертировать их в традиционные доллары, евро или фунты. Utrust, например, сотрудничает с португальским клубом "Бенфика". С помощью сервиса фанаты команды могут приобрести абонемент на матчи, отдельные билеты и сувенирную продукцию, расплатившись биткойнами, эфиром, UTK (собственная криптовалюта Utrust) и несколькими другими криптовалютами.

В 2019 году стартап начал сотрудничать с туристической компанией Alternative Airlines, которая продает билеты на рейсы около 650 авиакомпаний. Похожую услугу предлагает платформа CheapAir.

Кратко и по делу в Telegram

Блокчейн помогает регулировать вторичный рынок

Мошенничество на вторичном рынке — одна из главных проблем индустрии: покупатель может получить фейковый билет или остаться совсем без покупки. И чтобы решить эту проблему, компании уже используют блокчейн — особую последовательную цепочку блоков, в которых хранится информация.

Стартап GUTS Tickets применяет технологию для создания "умных" билетов. При покупке билеты регистрируются на блокчейне и привязываются к конкретному смартфону — своровать документ после этого будет невозможно. Технология помогает и при перепродаже билета: с ее помощью организаторы могут контролировать вторичный рынок и самостоятельно выставлять цену, за которую может быть продан билет.

В GUTS Tickets провели уже несколько сотен мероприятий — от стадионных концертов до международных бизнес-конференций. В 2019 году стартап поставил рекорд индустрии, продав с помощью блокчейна около 50 тысяч билетов на выступления комика Йохема Мейера.

За последнее время у GUTS Tickets появился ряд конкурентов, самый примечательный из которых — стартап Upgrade. В 2018 году Upgrade стал частью лидера билетной индустрии Ticketmaster — свидетельство того, что и крупные игроки рынка начали интересоваться технологией.

Читайте также:
От ГМО до сингулярности: что ждет человечество к 2030 году (ВИДЕО)

С блокчейном случилась похожая история, что и с криптовалютами: после пика в 2017 году о технологии стали говорить куда меньше в широких кругах. Но это не помешало ей активно развиваться: сейчас почти каждая большая компания — Amazon, Facebook, Google, Microsoft и десятки других — развивает свой проект на блокчейне. Технологию применяют в финансах, банковской сфере, гаджетах. Можно с уверенностью говорить, что блокчейн надолго закрепится в индустрии, и точно найдет свое место в билетной отрасли.

Karabas сейчас использует другой способ проверки билета. С 2019 года мы запустили информационный портал officialtickets.org.ua. Если вы купили билет на karabas.com, то можете удостовериться в его подлинности на сервисе. Все, что нужно — это ввести в строку специальный код проверки и получить результат. Если с билетом все хорошо, вам высветится полная информация о событии. В ином случае — получите информацию о том, что билет в базе отсутствует. В такой ситуации стоит обратиться в нашу службу поддержки и перегенерировать новый билет, указав необходимые данные.

Мы верим, что подобный подход поможет покупателям сразу в двух случаях: если человек приобретает билет с рук или же переживает о том, что штрих-код мог попасть к мошенникам. Важно: на сайте стоит использовать только уникальный код проверки. Любую другую информацию, включая сам штрих-код, вводить не нужно.

Виртуальная реальность помогает выбрать место

Трудности с покупкой билета могут возникнуть и при выборе места. Особенно актуально это для больших событий: не всегда понятно, какой вид будет открываться с конкретного сидения на большом стадионе или в концертном зале. С этим может помочь виртуальная реальность.

В 2019 году американский футбольный клуб "Остин" заключил партнерство с билетным сервисом SeatGeek. Благодаря технологии фанаты команды смогут посмотреть виртуальный тур по стадиону и выбрать для себя оптимальные места из более чем 20 000 сидений.

Читайте также:
В КПИ открыли виртуальную лабораторию по разработке чипов для "интернета вещей"

Конечно, компаниям нужно еще время, чтобы понять, насколько оправданы инвестиции в подобную услугу, и действительно ли технология решает проблему покупателей. Но сейчас виртуальная реальность выглядит достаточно перспективным направлением, чтобы рынок — и билетные операторы в частности — задумались о ней.

Биометрия помогает с мошенничеством

Disney активно борется с билетным мошенничеством среди посетителей. Во флоридском Диснейленде компания установила сканеры отпечатков пальцев: теперь каждый человек при входе должен приложить палец к устройству, чтобы показать, что билет действительно принадлежит ему. Дело в том, что у Disney случаются ситуации, когда посетитель покупает билет на 10 дней и продает на вторые пять другому человеку — по цене ниже, чем в кассах парка. В таких случаях сканирование помогает выявить недобросовестного покупателя. В то же время Disney уверяет, что не хранит базу данных отпечатков пальцев.

В США сканирование лица пока не приживается

У вышеупомянутого сервиса Ticketmaster также были планы на использование биометрии, правда, в их случае — сетчатки глаза. В 2018 году компания инвестировала в стартап Blink Identity, который идентифицирует человека по скану лица за полсекунды — даже если тот не смотрит в камеру.

Но Ticketmaster так ни разу не использовала технологию на деле. В 2019 году против потенциального нововведения развернулась масштабная кампания. Больше 40 крупнейших музыкальных фестивалей мира объявили, что не будут сканировать лица посетителей на своих мероприятиях. В ответ в Ticketmaster заявили, что "на текущий момент" не собираются запускать технологию.

Читайте также:
Гибкие экраны, автономные автомобили и 3D модели людей: главные сенсации выставки CES 2020

На наш взгляд, будущее все-таки за использованием биометрических данных, а сканирование лиц — это самый простой и действенный способ идентификации человека. Те покупатели, кто добровольно хочет себя защитить, должны получить от билетных сервисов современные инструменты верификации подлинности билета. Если для этого нужно оставить свое фото, то я не вижу в этом проблемы. Только представьте: вас будут мгновенно пропускать на мероприятие без прохождения процедуры сканирования билета. За этим будущее, и Karabas уже ведет разработки данных инструментов.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США кузнечиков превратили в киборгов
В США кузнечиков превратили в киборгов
В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу
В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу
"Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям
"Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Каким оказался Xiaomi Mi 10 + Mi 10 Pro: цена и характеристики

  2. Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

  3. "Повод задуматься": что стоит за бунтами против эвакуированных из Китая украинцев

  4. Глава ГБР выступает за отмену амнистии участников Майдана

  5. Когда Украина станет богатой страной: формула успеха от МВФ

Загрузка...