Heidrick & Struggles выходит на украинский рынок: покупает консалтинговую компанию WE Partners Украина

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), консультант в области лидерства и разработки решений в сфере управления талантами, заключил соглашение о приобретении компании WE Partners, специализирующейся на подборе топ-менеджеров (executive search) и управленческом консалтинге в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Heidrick & Struggles.

Отмечается, что это приобретение — часть стратегии Heidrick & Struggles по расширению глобального присутствия на рынках с высоким потенциалом по всему миру.

WE Partners — украинская компания в области подбора топ-менеджеров и развития лидерства.

Отмечается, что в результате сделки Heidrick & Struggles станет ведущим игроком рынка консалтинговых услуг для топ-менеджмента в вопросах лидерства и сможет предоставлять еще более широкий спектр решений и возможностей как локальным, так и международным клиентам в Украине.

"Мы рады заключить соглашение с Heidrick & Struggles и стать частью глобальной консалтинговой сети в области поиска топ-руководителей и развития лидерства. Мы уже работаем с 26% национальных и международных компаний из топ-100 крупнейших украинских компаний по рейтингу FORBES 2021 года. Благодаря глобальному охвату Heidrick & Struggles украинский бизнес получит доступ к лучшим международным управленческим талантам, методикам оценки и развития, а мы сможем удовлетворить растущие потребности украинского бизнеса в уникальных решениях", — заявила Татьяна Фурцева, старший партнер и директор WE Partners.

"Украинский рынок интегрируется в мировую экономику, и мы видим огромный спрос на дальновидных лидеров. Цифровая трансформация, ускоренная пандемией, требует руководителей-новаторов, способных работать в условиях неопределенности. Выход на рынок Украины — важный шаг в стратегии расширения Heidrick & Struggles на быстрорастущих рынках. Мы рады работать с действительно профессиональной командой в Украине", — добавил Тим Людке, партнер и региональный руководитель по развитию бизнеса на стратегических рынках Heidrick & Struggles.

Сумма сделки не разглашается. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года при соблюдении условий закрытия.

Украина становится 50-м офисом и 30 страной в глобальной сети Heidrick & Struggles.

Состав команды WE Partners сохраняется. Руководство и 19 штатных специалистов продолжат консалтинговую деятельность на украинском рынке под международным бренд-названием Heidrick & Struggles.

СПРАВКА:

Heidrick & Struggles принадлежит к топ-3 мировым лидерам по executive search – подбору руководителей высшего уровня и управленческого консалтинга. Основана в 1953 году в Чикаго, США. Прибыль Heidrick & Struggles в третьем квартале 2021 года достигла $263,8 миллиона, что на 8 3,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

WE Partners – ведущая украинская компания по подбору руководителей и управленческого консалтинга. Выручка компании за 2020 год составила $1,5 миллионов, за 2021 год ожидается $2 миллиона. Доля компании на рынке –25%.