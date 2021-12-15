Финтех-компания Treeum купила Wotan, чтобы дополнить свое приложение Multi Invest

Создатели инвестиционного приложения Multi Invest приобрели компанию Wotan, которая предоставляет услуги по управлению инвестициями в фондовый рынок при помощи искусственного интеллекта, обучения инвестированию и управления активами премиум-сегмента клиентов (wealth management). Об этом сообщает finance.ua.

"Инвестирование с помощью ИИ, обучающие курсы от профессиональных инвесторов, глубокая аналитика фондового рынка — это лишь часть функций, которыми мы сможем дополнить приложение Multi Invest благодаря данной сделке. Интеграция продуктов Wotan займет некоторое время, но мы уверены, что вместе сделаем Multi Invest лучшим решением для инвестиций в Украине", — заявил Сергей Виндерских, Head of Fintech Product компании Treeum, продакт Multi Invest.

По словам Head of Fintech компании Treeum Константина Вайсмана, в дальнейшем планируется развивать сервис wealth management и масштабировать опыт премиум-сегмента клиентов Wotan.

"Результаты, которые показывает команда по управлению активами, являются одними из самых лучших на рынке", — сказал он.

В первом квартале 2022 года готовится к запуску приложение Multi Invest — это проект компании Treeum. Оно обеспечит возможность инвестиций в фонды, акции международных компаний, криптовалюту и украинские государственные облигации.

Основатели Wotan Сергей Кравецкий, Михаил Пацан и Андрей Варнава продолжат работать в компании над инвестиционными продуктами.

"Интеграция Wotan в структуру одной из крупнейших украинских финтех-компаний позволит нам совместно реализовать планы по предоставлению инвестиционных возможностей каждому жителю Украины. В ближайшее время мы дадим нашим клиентам еще больше возможностей на пути к финансовой стабильности и безопасности", — утверждает Сергей Кравецкий, CEO Wotan.

Treeum — украинская продуктовая fintech-компания, которой принадлежат сайты minfin.com.ua и finance.ua, CPA-сеть SalesDoubler и ряд других проектов.

Wotan — украинская компания, которая основана в 2016 году и фокусируется на рынке инвестирования. В 2020 году она запустила первое в Украине приложение для инвестирования и управления портфелем ценных бумаг на основе искусственного интеллекта — Wotan App.

Консалтинговый бизнес Wotan Management предоставляет комплекс консультационных услуг, которые охватывают все аспекты финансовой жизни.

Активно скупает активы в Украине также финтех-гигант Kaspi.kz — он приобрел украинскую платформу онлайн-платежей Portmone и заключил договор купли-продажи БТА Банка Украина. Отдельные источники также сообщают о ведущихся переговорах по покупке крупного украинского e-commerce.

Тем временем глобальное финансовое приложение Revolut, стоимость которого оценивается в 33 миллиарда долларов, объявило о готовности инвестировать ресурсы в Украину и планирует создать 100 новых рабочих мест в IT-секторе в стране до конца 2022 года.