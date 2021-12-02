Британская финтех-компания Revolut, основанная украинцами, ищет 100 IT-специалистов в Украине

Глобальное финансовое приложение Revolut, стоимость которого оценивается в 33 миллиарда долларов, объявило о готовности инвестировать ресурсы в Украину и планирует создать 100 новых рабочих мест в IT-секторе в стране до конца 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Revolut.

Самый дорогой финтех бренд Великобритании ищет талантливых специалистов для разработки новых услуг, продуктов и функций, а также расширения бизнеса на рынки Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания Revolut уже наняла 20 специалистов в стране и использует мощный кадровый потенциал Украины, нанимая специалистов по разработке программного обеспечения (Java Backend, Frontend, iOS/Android, Python), аналитике и обработке данных, подбору персонала. Команда Revolut в Украине служит техническим центром для глобальной деятельности Revolut, отражая весь спектр технических навыков специалистов.

Revolut заинтересован в привлечении лучших разработчиков программного обеспечения в Украине, в свою очередь предлагая ряд бенефитов и уникальные возможности для развития:

удаленная работа из любой точки Украины

зарплата международного уровня

разработка инновационных финтех-продуктов, которыми пользуются миллионы людей во всем мире

работа в глобальных продуктовых командах.

«Шесть лет назад я стал сооснователем финтех-стартапа Revolut в Лондоне. Сегодня Revolut – это глобальное финансовое приложение с более чем 16 миллионами клиентов по всему миру. Наш успех был бы невозможен без невероятно талантливых инженеров и разработчиков. Это команда высококлассных профессионалов, воплощающих мечты наших клиентов в реальность. Я горжусь тем, что в наших офисах в Лондоне, Нью-Йорке, Кракове, Берлине уже работают много специалистов из Украины. И нам нужно еще больше таких талантов. Сейчас, когда удаленная работа стала новой нормой нашей жизни, мы открываем более 100 рабочих мест для технических специалистов, чтобы создавать глобальные продукты непосредственно из Украины», — отметил Владислав Яценко, технический директор и сооснователь компании Revolut.

В мире сервис Revolut зарекомендовал себя как инновационная альтернатива традиционным банковским продуктам благодаря своему набору цифровых продуктов для платежных и бизнес-счетов, платежных карт, обмена валют и денежных переводов, инвестиций, страхования и других финансовых услуг. В 2021 году сервис Revolut запустил переводы из Европы в Украину в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках.

За пределами Европы Revolut был успешно запущен в Сингапуре и Австралии в 2019 году, а также в США и Японии в 2020 году. В 2021 году компания открыла свои офисы и наняла руководителей подразделений в Индии и Мексике. Компания Revolut заявила о своих планах выйти на ряд рынков в Южной Америке и расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

СПРАВКА:

Revolut разрабатывает первое в мире глобальное финансовое приложение. В 2015 году компания Revolut запустила в Великобритании приложение с функционалом перевода и обмена средств. На сегодняшний день 16 миллионов клиентов во всем мире используют десятки инновационных продуктов Revolut для осуществления более 150 миллионов транзакций ежемесячно.

В настоящее время в компании Revolut работает более 2800 специалистов по всему миру, в том числе более 500 инженеров. Компания активно ищет кандидатов по всему миру, в том числе в Украине, заинтересованных в более чем 1100 открытых вакансий в мире, включая 100 рабочих мест в Украине. Подробнее о работе IT-специалистов в Revolut по ссылке.

Напомним, Влад Яценко, который является соучредителем финтех-стартапа Revolut, стал миллиардером после того, как компания привлекла $800 млн финансирования. Он занял 10 место рейтинга 100 самых богатых украинцев от Forbes, потеснив олигарха Александра Ярославского.