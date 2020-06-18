IT и Телеком 1 час назад

Instagram и WhatsApp: в Оксфорде выяснили, где люди узнавали новости во время эпидемии

Молодежь охотнее всего знакомится с повесткой дня через stories в Instagram, когда инфлюенсеры комментируют новости

Фото: Christian Wiediger / Unsplash Фото: Christian Wiediger / Unsplash
Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Во время эпидемии коронавируса люди все чаще стали узнавать новости не из традиционных медиа, а из социальных сетей. Об этом свидетельствуют результаты отчета Reuters Institute и Оксфордского университета — организации провели соответствующее исследование в апреле в 40 странах Европы, Америки, Азии и Африки.

Как выяснилось, молодые люди от 18 до 24 лет охотнее всего знакомятся с повесткой дня через stories в Instagram, когда инфлюенсеры комментируют новости и делятся событиями своей жизни на карантине. Так, в ходе опроса оказалось, что этой социальной сетью пользуются 49% молодежи в Аргентине и около 38% — в Германии.

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Фото: Reuters

От Instagram не отстает WhatsApp: на карантине им стали пользоваться в среднем на 10% больше. При этом 20% респондентов в этом мессенджере искали информацию о коронавирусе.

А вот Facebook чуть менее популярен, однако люди все еще продолжают искать в нем локальные новости — 31% используют эту сеть, чтобы узнать новости о своем месте проживания.

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В то же время новостям из социальных сетей доверяют далеко не всегда: меньше всего полагаются на данные из Facebook — ему не доверяют 29% опрошенных, при этом в США эта цифра достигает 47%. А вот Youtube не верят всего 6%, а Twitter — 5%.

При этом более половины респондентов (56%) обеспокоены распространением фейковой информации в соцсетях и считают, что неправдивые новости чаще всего распускают местные политики — так думают 40%. Вину за это почти не возлагают на общественных деятеляй (14%), журналистов (13%), обычных людей (13%) и иностранные правительства (10%).

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