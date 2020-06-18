IT и Телеком 1 час назад

На карантине люди стали чаще слушать подкасты и платить за контент — опрос Reuters

Интереснее всего слушателям записи о новостях и политике, а 40% готовы платить за подписку на отдельные каналы

Фото: William Iven / Unsplash Фото: William Iven / Unsplash
Фото: William Iven / Unsplash

Во время эпидемии коронавируса люди стали чаще слушать подкасты — многие считают, что они помогают лучше разобраться в текущей ситуации, чем обыкновенные новости. Таковы данные исследования Reuters и Оксфордского университета — в апреле 2020 года их социологи опросили потребителей медиа в 40 странах Европы, Америки, Азии и Африки.

По результатам опроса выяснилось, что в основном подкасты слушают на сервисе Spotify — количество прослушиваний здесь выросло в 2 раза, а в США площадка с долей рынка 25% опережает Apple (21%) и Google (16%).

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Чаще всего такой способ получения информации выбирает молодежь: например, в Великобритании подкастами увлекаются 43% молодых людей 18-24 лет, 40% — в возрасте 25-34 и всего лишь 10% людей старше 50 лет.

Фото: Reuters

В отчете отмечается, что интереснее всего пользователям подкасты о новостях и политике. Кроме того, хотя многие слушают их бесплатно, 40% выразили готовность оплачивать возможность слушать интересные записи.

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Впрочем, во время карантина люди готовы были платить за контент и интернет-издания. Так, в США прибыль медиа от взносов выросла на 20%, а в Норвегии — на 42%. Однако, в основном, читатели оплачивают подписку проверенных изданий: в США две трети всех взносов собрали New York Times и Washington Post. Оформляя платный контент, многие считают, что получают более достоверную, качественную и эксклюзивную информацию.

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