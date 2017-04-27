Как развивается единственный в СНГ производитель препаратов крови — интервью с президентом "Биофарма"

Константин, начнем наш разговор с долгосрочных планов. Сколько вы еще намерены инвестировать в строительство завода?

До конца 2018 года мы инвестируем $40 млн в строительство нового цеха по производству препаратов крови — можно сказать мы закончим третью очередь завода. Корпус уже построен, подведены коммуникации. Мы внесли предоплату за 20% стоимости оборудования. К концу мая будет готов специальный склад под сырье, комплекс холодильников, и склад готовой продукции. В октябре начнется монтаж технологического оборудования. Завод запустят во втором квартале 2018 года. На загрузку в 80% завод должен выйти к концу 2018 года.

На сколько загружены два работающих цеха?

Они загружены почти на 100%. Общий объем переработки плазмы крови порядка 100 тонн в год.

Какой портфель лекарств выпускает компания?

Наша линейка препаратов состоит из 55 оригинальных названий. Если говорить о рецептурных лекарствах, которые выписываются врачами, то мы работаем в нескольких направлениях — гематология, онкология, иммунология, неврология, гинекология. В массовом безрецептурном сегменте мы работаем в педиатрии и гинекологии.

Какая ваша доля на украинском фармацевтическом рынке?

Доля близка к 1%. Но тут надо понимать, что большУю часть своих препаратов мы экспортируем. У нас, в том числе, есть сложное производство оригинальных дорогостоящих препаратов, которые необходимы не большому количеству людей в Украине и в других странах. А если принять во внимание тот факт, что мы единственные на территории СНГ производим препараты крови, экспорт становится одним из важнейших приоритетов нашей деятельности.

Куда и сколько вы экспортируете препаратов крови?

В 2016 году мы экспортировали свои препараты в Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Монголию, Вьетнам. Объем экспорта за 2016 год составил 234 млн. грн.

Какие планы на 2017 год?

Мы планируем нарастить долю экспорта нашей продукции до 40% — 400 млн грн. Наши препараты уже регистрируются во Вьетнаме, Филиппинах, Боливии, Индонезии и Индии. Что касается Индии, то мы говорим об экспорте только препаратов крови, поскольку в Индии очень развитый фармрынок и все остальные лекарства на нем не востребованы.

Можете открыть ваши финансовые результаты по итогам 2016 года?

Да, конечно. Оборот "Биофармы" в прошлом году достиг 850 млн грн. Мы ожидаем, что в 2017 году наш оборот вырастет до 1 млрд грн.

Вернемся к инвестициям. Во что еще планируете вкладывать деньги?

В прошлом году мы модернизировали Центр службы крови в Сумах. В этом году мы точно откроем еще одну такую станцию. Сейчас рано говорить, в каком городе это произойдет, сейчас ведутся переговоры с несколькими городами. Но, думаю, к июню ситуация прояснится. В пятилетней перспективе мы планируем инвестировать $10 млн в станции.

Сколько стоит открыть одну станцию переливания крови?

В Сумах мы открыли станцию за $3,5 млн. Но это большая станция на 25 кресел с хранилищем на 50 тонн плазмы и с лабораторией. А вот если открывать станцию по сбору плазмы и наладить поставки для хранения в Сумы, то такая может стоить до $1 млн на те же 25 кресел.

Станция по переливанию крови в Сумах покрывает ваши потребности в плазме?

Нет, только на 30%. Остальной объем мы закупаем у государственных станций переливания крови, а также в Европе. В частности, в Словакии и Прибалтике. Я сейчас говорю о тех объемах, которые необходимы для производства сегодня. Когда мы запустим третью очередь завода, нам понадобиться гораздо больше плазмы — 200 тонн в год.

Есть ли проблемы в сотрудничестве с государством?

Та плазма, которую мы закупаем у государства, не всегда достаточного качества — во время заморозки и транспортировки теряются необходимые активности препаратов крови, поскольку не у всех есть шоковая заморозка крови. Мы пытаемся решить эту проблему двумя путями. Во-первых, построить свои станции по переливанию крови (плазма центры).

Во-вторых, мы идем по пути государственно-частного партнерства. Мы готовы закупать шоковые, морозильные камеры для госучреждений, давать свою технологию по подготовке плазы, давать свои расходные реагенты

Сейчас мы работаем над этим с несколькими государственными станциями переливания крови. Большинство станций очень заинтересованы в таком партнерстве, потому что получат с нашей помощью самые современные технологии и оборудование, что только поможет им самим делать более качественный продукт.

Также в СМИ писалось о том, что вы в 2017 году потратите $2,5 млн на разработку новых препаратов. Что это за препараты?

Мы потратим эти деньги на разработку препаратов крови, предназначенных для лечения гемофилии. Также мы работаем над подкожным иммуноглобулином. Если говорить о дальнесрочных проектах связанных с разработкой лекарств, то мы намерены на протяжении пяти лет инвестировать еще $5 млн в это направление.