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"Биофарма" инвестирует $55 млн в разработку и производство новых препаратов

20 апреля 2017, 18:00
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Фармкомпания "Биофарма" потратит $40 млн на строительство нового цеха фармацевтического завода в Белой Церкви. Еще $15 млн направят на строительство центров по сбору плазмы крови

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Производитель препаратов крови "Биофарма" инвестирует $55 млн в строительство третьей очереди фармацевтического завода в Белой Церкви, а также в разработку и запуск производства новых препаратов крови.

"Ближайшие 5 лет компания инвестирует $40 млн в строительство нового цеха по производству препаратов крови. Сейчас корпус новой, третей очереди завода уже построен. Мы внесли предоплату за 20% стоимости оборудования ",— рассказал председатель наблюдательного совета "Биофармы" Константин Ефименко.

Отметим, что строительство нового цеха завода компании в Белой Церкви планируют завершить во втором квартале 2018 года.

Также Ефименко добавил, что еще $5 млн будут потрачены на разработку новых препаратов. Эти деньги пойдут на проведение доклинических и клинических исследований.

"Оставшиеся $10 млн мы инвестируем в строительство станций по сбору плазмы крови в Украине",— уточнил он.

При этом Ефименко обратил внимание, что для реализации новых проектов компания привлекла кредитные ресурсы. "Раффайзен банк Аваль выделил нам кредитную линию на 10 лет на 10 млн евро. Кроме того, мы подписали соглашение с BNP Paribas S.A на $5 млн",— добавил руководитель "Биофармы".

Как писал "Топ-500 крупнейших производственных компаний Украины", "Биофарма" по итогам 2015 года снизила чистый доход до 422 млн грн. В 2014 году он составил 439 млн грн. Чистая прибыль компании выросла до 62 млн грн (в 2014 году 26 млн грн).

На данный момент "Биофарма" входит в ТОП-15 крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотиков.

"Биофарма" в 2014 году построила фармацевтический завод в Белой Церкви (Киевская обл.), вложив в него $42 млн инвестиций.

Более детально о планах развития "Биофармы" читайте на следующей неделе в интервью на Delo.UA.

По материалам: "Дело"
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Теги: фармацевтика , инвестиции , лекарства , кредиты , белая церковь

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