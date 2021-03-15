Конкурент Tesla: в США стартап Alpha Motor представил электрический внедорожник (ФОТО)

Американский стартап Alpha Motor представил новый электрический внедорожник Alpha Motor Electric Wolf.

Он должен стать конкурентом для электрокаров Tesla Илона Маска, сообщает Electrek.

Указано, что стоимость одной модели начинается от $36 тысяч.

Как отмечается, электрокар может проехать 443 км без подзарядки. При этом автомобиль разгоняется до 96 км в час за 6,2 секунды.

Известно, что этот "Электрический волк" (именно так переводится его название с английского) рассчитанный на двух пассажиров.

Представленный внедорожник также имеет возможность буксировки прицепа весом до 1360 кг.

Ранее американская компания Jeep презентовала два новых внедорожника 2022 Jeep Wagoneer и 2022 Grand Wagoneer.

В свою очередь американский автомобильный концерн General Motors (GM) опубликовал новое видео с испытаниями пикапа возрожденной марки Hummer.