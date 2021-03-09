General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)

Американский автомобильный концерн General Motors (GM) опубликовал новое видео с испытаниями пикапа возрожденной марки Hummer.

Как сообщает пресс-служба ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром", презентация внедорожника состоится 3 апреля текущего года.

В издании отмечают, что ранее автомобиль уже несколько раз появлялся в различных видео GM. Учитывая длину машины, можно предположить, что в салоне найдется место для третьего ряда сидений.

При этом, дизайнеры в угоду традициям Hummer разместили запасное колесо на задней двери.

Емкость тяговой батареи у пикапа составит около 200 киловатт-часов. В "Укравтопроме" подчеркнули, что от внедорожника можно ожидать чуть лучшей аэродинамики и, таким образом, рассчитывать на запас хода более чем в 500 километров.

Первые пикапы Hummer должны начать поставляться клиентам в конце 2021 года. Все они уже раскуплены. Скорее всего, речь идет о машинах, которые будут собраны по несколько обходной технологии (что не делает их хуже).

Массовое же производство начнется только в 2022 году. Судя по всему, примерно тогда же на конвейер станет и внедорожник. По мнению экспертов, на той же электрической платформе в будущем создадут премиальный внедорожник Cadillac, а также пикап и внедорожник марки Chevrolet.

Кроме этого, в General Motors рассчитывают на поставки электромобилей Hummer военным.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года руководство американского автопроизводителя General Motors приняло положительное решение о возрождении легендарного бренда Hummer, сделав его полностью электрическим.

Напомним, в феврале 2010 года автокорпорация General Motors приняла решение прекратить производство известных автомашин суперкласса Hummer.

GM пыталась продать эту часть своего производства китайской компании Tengzhong, однако сделка сорвалась после того, как Пекин отказался одобрить ее.

Решение о продаже бренда Hummer было принято еще в 2009 году, когда GM резко сократила число выпускаемых моделей в рамках процедуры банкротства.