Легальный игорный рынок — это здоровье граждан

За последние полторы сотни лет игорный бизнес претерпел ряд трансформаций и в конце XX-го — начале XXI веков с усилением процессов глобализации, с изменением экономических условий, развитием принципиально новых технологий, изменением социальных потребностей и повышением спроса на качественно новые услуги отдыха, стал частью индустрии развлечений, а азартные игры воспринимаются практически во всем мире как одна из форм досуга.

Изменения затронули глубинные основы рынка. Теперь, в связи с общей либерализацией моральных и этических взглядов на азартные игры, а также тем, что серьезно возрос уровень интеграции их с другими популярными видами деятельности (профессиональные спортивные события, скачки, автомобильные гонки) и с современными электронными средствами коммуникаций — мы наблюдаем как взрывной ростом интерактивных игровых услуг на основе цифровых, телекоммуникационных технологий так и новый имидж операторов игорного бизнеса.

Этот новый имидж непосредственно связан с тем, что рост доходов населения с одной стороны и увеличение готовности национальных правительств и региональных властей рассматривать коммерческие игорные услуги, как часть рекреационной сферы и туризма в целях легализации рынка азартных игр и борьбы с незаконной деятельностью, привели к тому, что бизнес озаботился внедрением стандартов социальной ответственности в свою операционную работу как с потребителями услуг так и властями.

Феномен социальной ответственности азартных игр до сих пор является неизвестным или малоизвестным фактором для широкой украинской общественности. Как отмечает в своем исследовании эксперт Ольга Изряднова, во многих странах игорные услуги облагаются высоким налогом и генерируют доходы для государственных, региональных или местных органов власти, или как прямые поступления в целевые благотворительные фонды. Кроме того, игорные компании, часто структурированы таким образом, что остаточная прибыль предназначена либо для общих доходов фонда или для определенной цели.

В частности, средства, полученные от игорного бизнеса, направляются на поддержку общественно необходимых программ и инициатив, которые включают спортивные организации, национальные олимпийские комитеты, культурные мероприятия, образование, или медицинские исследования.

Зачастую, операторы игорного бизнеса становятся спонсорами национальных спортивных ассоциаций или спортсменов-олимпийцев, а на региональном уровне участвуют в развитии культуры и туризма. Во Франции на налоги от организаторов игорных заведений строили театры. Точно также и в Баден-Бадене (Германия) за счет налоговых поступлений с индустрии азартных развлечений построили известный оперный театр. В Милане (Италия) еще во времена средневековья герцог устраивал лотереи на сборы, от которых возводился знаменитый миланский собор. В Канаде организаторы игорных заведений спонсируют ежегодным этап автогонок "Формула-1" (известное казино "Монреаль" является спонсором почти всех крупнейших спортивных мероприятий, проходящих в стране).

В США владельцы казино спонсируют баскетбольные и хоккейные профессиональные команды. В Испании и Аргентине существуют благотворительные лотереи, поступления от которых идут на поддержку слепых и слабовидящих.

В некоторых странах, например в Швейцарии, правительство так организовало систему налогообложения игорного бизнеса, что операторам еще и выгодно вкладываться в поддержку спорта и туризма в кантонах! Так, для игорных заведений класса "В" предусмотрены исключения из общего правила налогообложения и налоговая ставка может быть снижена в два раза и более:

в первые четыре года деятельности;

если доходы заведения используются в публичных или благотворительных целях

если деятельность заведения и экономика той местности, где оно расположено, зависят от сезонного туризма.

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Но и это еще не все. Так, отечественное законодательство достаточно строго следит за тем, чтобы деятельность игорных заведений не наносила вреда здоровью игроков. Так, согласно положениям ст.4 п.2 Закона № 768-ІХ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", главным принципом государственной политики в сфере азартных игр определен принцип защиты прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан.

Впервые за всю историю Украины создается цивилизованный игорный рынок, в котором у детей и лудоманов (игрозависимых граждан — прим. авт.) нет доступа к азартным играм, и никто ничего последнее выносить не будет. У "чувствительных" слоев населения не будет возможности играть в казино, поскольку они не смогу пройти идентификацию игрока, которую обязан проводить легальный оператор азартных игр. Но… обо всем этом знают лишь специалисты и эксперты, анализирующие нормативно-правовые акты, а критики легализации азартных игр активно "играют" на этом незнании и создают вокруг игорного бизнеса массу мифов, не имеющих ни малейшего отношения к реальному положению дел.

"Сегодня создалась такая ситуация, что мы имеем в инфополе негативный контекст на эту тему. Только появляется какая-то новость, мы сразу видим много негатива. Это абсолютно неправильно, так как закон о легализации игорного бизнеса — это закон об инвестициях", — сообщил Артем Кузьменко, партнер юридической компании Eterna Law в ходе круглого стола "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период".

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По его словам, в прессе демонизируются лудомания, допуск к играм детей, обнищание населения из-за проигрыша денег, коррупция и неуплата налогов. Юрист опроверг все вышеуказанные опасения, так как закон все эти вопросы четко регулирует и направлен как раз на защиту населения, в том числе лудоманов и детей, от участия в азартных играх.

До 21-го года, как предусмотрено законом, человек играть не сможет. В соответствии к международной практике в законопроекте предусмотрено все принципы относительно ответственной игры. Предусматривается ограничение и самоограничение. Игрок либо самостоятельно ограничит себе доступ к игорному заведению, либо такая возможность будет у его семьи. По словам Артема Кузьменко, когда бизнес начнет легально функционировать, количество лудоманов в стране значительно уменьшится.

"Очень много спекуляций сейчас вокруг того, что дети будут играть в казино. Я уверен, что дети играть точно не будут, поскольку лицензии стоят миллионы долларов в год. Дети — не клиенты таких залов. Там будет дорогое оборудование, идентификация. Оператор сам заинтересован в том, чтобы особы до 21-го года не попадали за игорный стол. Штраф за такое происшествие составляет больше 2 млн гривен, а следующее нарушение — лишение лицензии. Таким образом закон полноценно защищает детей, чего в Украине еще никогда не было," — утверждает юрист Артем Кузьменко.

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В этом году, с принятием базового закона, в Украине не просто возвращается легальный игорный бизнес после практически 12-тилетнего перерыва. На сегодня, впервые за всю историю независимой Украины формируется социально ответственный игорный рынок — рынок, которые способен обеспечить работой не один десяток тысяч украинцев и принести в бюджеты разных уровней миллиарды гривен. Страна открыла себя для возможностей развивать социальные сферы за счет грамотной регуляции нового законного азартного бизнеса. От этого выигрывают все — правительство, бизнес и, главное, обычные украинцы, за которых впервые за последнее время заботятся на государственном уровне.