Что важно знать о лицензиях для операторов азартных игр в Украине?

На прошлой неделе спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Сегодня, 11 августа закон подписан Зеленским.

Ключевой аспект — это лицензия на ведение деятельности по организации азартных игр, без этого разрешения рынок просто не запустится. Как это детально будет происходить — должен прописать уполномоченный орган (государственный регулятор), но уже сейчас, опираясь на текст законопроекта 2285-д, уже возможно просмотреть четкие параметры, которые должен определить регулятор, а Кабмин — утвердить.

Во-первых, принятый закон предполагает несколько видов игорной деятельности, для каждой из которых необходимо получение лицензии на ее осуществление. Так, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды азартных игр: офлайн-казино, онлайн-казино, букмекерская деятельность (как офлайн, так и онлайн); игровые автоматы и покер.

Во-вторых, закон содержит четкий и конкретный перечень требований к юридическим лицам–операторам, которые хотят получить лицензию. Так, согласно закону, организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо — резидент Украины:

• которое создано и работает на территории Украины в установленном законом порядке, а его основным видом деятельности является организация и проведение азартных игр;

• которое имеет уставной капитал в размере не менее 30 миллионов гривен, и который не может быть сформирован за счет бюджетных средств (кроме случаев с ипподромами), а также средств, источник происхождения которых невозможно подтвердить на основании официальных документов;

• руководители, главный бухгалтер, собственник существенного участия и конечные бенефициарные собственники которой имеют безупречную деловую репутацию и не являются гражданами страны, официально признанной странной-оккупантом и/или странной-агрессором по отношению к Украине;

• которое не является лицом, прямо или косвенно контролируемым резидентами страны-оккупанта и/или страны-агрессора.

Также компания — оператор не должна прямо или косвенно владеть любой частью резидента иностранного государства-агрессора или государства-оккупанта. Кроме этого, закон устанавливает, что организаторами азартных игр не могут быть: банки и другие финансовые учреждения; неприбыльные учреждения и организации; юридические лица, которым суд запретил заниматься организацией и проведением азартных игр.

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В-третьих, закон содержит перечень требований к акционерам операторов, которые хотят получить лицензию. Так, согласно закону, компании, которые хотят заниматься организацией азартных игр не могут иметь в составе своих участников (акционеров) органы местного самоуправления или юридические лица, внесенные в реестр неприбыльных организаций и учреждений (кроме случаев с ипподромами). Также не могут быть участниками (акционерами) таких компаний конечные бенефициарные собственники резидента иностранного государства-оккупанта или государства-агрессора.

Таким образом, если вы являетесь конечным бенефициаром какой-то российской компании, то стать акционером оператора азартных игр в Украине у вас не выйдет, такой компании попросту не выдадут лицензию либо лишат ее, если такой субъект стал акционером уже после получения оператором лицензии.

Кроме этого, участниками (основателями, акционерами) компаний — организаторов азартных игр не могут быть юридические лица, зарегистрированные в странах, внесенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в список стран, не сотрудничающих или сотрудничают ненадлежащим образом в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В-четвертых, закон нигде не ограничивает количество лицензий к выдаче на одного оператора. То есть одно юридическое лицо — оператор может владеть несколькими лицензиями для разных видов игорной деятельности. Единственное ограничение, предусмотренное законом, состоит в том, что лицензия дает право использовать только один бренд организатора азартных игр, но опять же юридическое лицо-оператор может владеть несколькими брендами. В целом же закон предусматривает 11 видов лицензий, а именно:

1) для организации и проведения азартных игр в игровых залах казино;

2) для организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет;

3) для проведения букмекерской деятельности;

4) для организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов;

5) для проведения деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет;

6) на игровой стол и/или на игровой стол с кольцом рулетки;

7) на букмекерский пункт;

8) на игровой автомат;

9) на проведения деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр;

10) на проведения деятельности по проведению пари тотализатора на ипподроме;

11) инвестиционная лицензия.

Вот важные моменты, на которые следует обратить внимание будущим операторам азартных игр в Украине. После подписания президентом и внесения технических правок, а также выделения средств на функционирование уполномоченного органа, правительство займётся созданием профильной Комиссии. А уже эта институция, в свою очередь, приступит к разработке непосредственно лицензионных условий для каждого вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Дело сейчас сугубо за бюрократией, сам же принятый закон наводит порядок в стране и помогает детенизировать рынок, который по самым скромным подсчетам составляет более $ 1 млрд. От закона по легализации игорного бизнеса выигрывают все: страна получает деньги в бюджет, а также дополнительную поддержку для финансирования медицины, спорта, культуры и науки; в дополнение к этому государство получает социальную роль целого сегмента экономики — традиционно операторы азартных игр на Западе являются донорами и меценатами различных сфер жизни и деятельности граждан.

Бизнес получает возможность существовать в рамках правового поля и привлекать на белый украинский рынок западные инвестиции; граждане Украины, особенно дети и молодежь, получают защиту от всяческих мошенников, которые не смогут заманить кого-либо из запрещённых игроков в легальные игровые залы или казино, операторы азартных игр за счет введения системы идентификации игрока просто не пропустят оффлайн и онлайн лица, которые не имеют права играть (лица младше 21 года и лудоманы).

Детенизация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры городов, наполнение бюджета страны — это основные киты, на которых держится инициатива власти по легализации азартных игр в Украине. На Западе уже давно так живут, в Украине же сейчас появляются первые возможности по ведению цивилизованного сегмента азартных игр.