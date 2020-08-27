Что мешает быстрому запуску игорного бизнеса

Приближение даты местных выборов вынуждает все политические силы активизировать свою агитационную, пропагандистскую и популистскую деятельность. Что, впрочем, и не удивительно. Удивительно другое: почти все оппозиционные силы, вместо того, чтобы предлагать свое видение развития регионов и говорить о том, чем они лучше нынешней власти, выбрали стратегию в стиле "а Баба Яга — против!" и начали дружно критиковать все действия президента и правительства. Под эту огульную критику очень часто попадают и такие социально значимые инициативы, как повышение размера минимальной заработной платы и необходимые для развития отдельных отраслей бизнеса и экономики в целом, как легализация игорного бизнеса.

Хотя на самом деле и рост благосостояния граждан, и выведение из тени в свет бизнеса с оборотом в 40-100 млрд грн в год — достаточно большой позитив. Впрочем, это не мешает оппозиции и дальше "разгонять зраду-зрадоньку".

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Дошло до того, что местные советы начали издавать "распоряжения" о запрете действия на территории области/города/района Закона Украины. С одной стороны понятно, когда нечто подобное инициируют депутаты фракции "Батькивщина". Можно с уверенностью предположить, что таким образом они выражают последовательную поддержку лидеру фракции — Юлии Тимошенко, которая в 2009 году была организатором "запрета" игорного бизнеса и было бы странно, если бы фракция не поддерживала своего лидера. Или когда с такой же инициативой выступают городские головы на Западной Украине, представляющие ВО "Свобода", также последовательно ратующие за "моральные принципы" в своем понимании таковых. Но вот когда представители парламентских фракций, еще вчера вносившие поправки в законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", говорят о том, что "закон нерабочий" и "никакой легализации не выйдет", то это удивляет и настораживает.

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Удивляет, потому что свидетельствует о стабильном нежелании народных избранников читать проекты законов, к которым они вносят правки или против принятия которых активно выступают. Для того, чтобы закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" начал свою работу уже в скором времени, в него нужно внести всего лишь одно изменение, чтобы разблокировать работу Комиссии по созданию государственного регулятора по азартным играм. После этого, технически, никаких препятствий на пути работы нормативно-правового акта — нет!

А настораживает, потому что сначала политиканы кричали, что не нужно легализировать игорный бизнес, а сейчас "перекрасились" и кричат: "Закон — нерабочий! Где деньги в бюджет? Когда же они появятся?" и т.д.

Однако, следует признать, что есть еще несколько моментов, которые необходимо решить для того, чтобы законопроект не просто заработал, а дал возможность активно и в рамках правового поля, развивать инфраструктуру игорного бизнеса в Украине и привлекать сюда иностранные инвестиции от международных операторов рынка. Да и о предоставлении комфортных и финансово привлекательных условий для иностранных игроков забывать не стоит. Правда, во многом эти вопросы решаются в рамках других законодательных актов. В частности, без принятия изменений в Налоговый Кодекс в виде законопроекта №2713-д, который позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки на игроков и отложить введение норм о GGR для операторов рынка, большинство операторов займет выжидательную позицию. И, без существенных изменений в системе налогообложения, они предпочтут заниматься только подготовительной работой, которой также немало:

в виде создания договоренностей (например, с владельцами гостиниц и отелей о размещении игровых залов и принципах распределения будущей прибыли и обеспечения безопасности клиентов);

в виде аккумулирования средств на оплату лицензий, страховок, закупки оборудования и т.д.

Кстати, при тех налоговых инновациях, которые предусмотрены законопроектом №2713-д, даже при высоких лицензиях, либеральная система налогообложения может вызывать интерес у иностранных инвесторов.

Да, не стоит забывать, что размеры лицензионных платежей на организацию онлайн-казино, букмекерских пунктов и на игровые автоматы до момента запуска Государственной системы онлайн-мониторинга — в три раза выше базовых! Сама же госсистема онлайн-мониторинга — это специальное программное обеспечение, призванное контролировать рынок азартных игр в режиме реального времени. На ее запуск дается два года с момента вступления в силу закона, плюс еще полгода будет у операторов рынка на подключение к ней.

Так что, как видно из вышеизложенного, никакой "зрады" нет ни в самом законе, ни в механизме его вступления в силу. Наоборот, принятие закона уменьшает уровень политиканства вокруг азартных игр, а сейчас дело за сугубо техническими изменениями и процедурными доработками, без которых ни один нормативно-правовой акт не обходится. Не обходится в силу особенностей континентального права, которым пользуется и украинский парламент при создании своей законодательной базы. А суть этих особенностей в том, что каждый законодательный акт принимается "сам по себе" с обозначением основных принципов работы и указанием ответственных за его исполнение госорганов, а уже после его вступления в силу, другие законы и подзаконные акты определяют конкретные механизмы его исполнения и взаимодействия с действующим законодательством в области налогов, социальной политики, рынка труда и т.д.