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ГМК 1 час назад

"Метинвест" на ММК им. Ильича завершает реконструкцию на $150 млн

В результате обновления аглофабрики выбросы пыли уменьшатся более чем в 10 раз

ММК. им. Ильича. Фото: gmk.center ММК. им. Ильича. Фото: gmk.center
ММК. им. Ильича. Фото: gmk.center

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", завершает один из крупнейших экологических проектов в истории независимой Украины — реконструкцию аглофабрики меткомбината, инвестиции в которую составили более $150 млн, передают "Українські новини".

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь", крупнейший экологический проект в истории независимой Украины подходит к завершению.

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"Масштабные работы по проекту ведутся на протяжении нескольких лет. Пошагово модернизируют агломашины и устанавливают современные аспирационные установки. На агломашинах ремонтируют коллекторы отходящих газов, газовоздухопроводы горна, заменяют улитки эксгаустера и вакуум-камеры. Изменили технологии производства и перешли с использование коксовой мелочи на антрацит. В связи с чем в проект внесли корректировки — заменили существующую очистную установку на участке подготовки шихты на новый эффективный рукавный фильтр ВУ-11, который уже прошел испытания и запущен в работу", — констатируется в сообщении компании.

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При этом уточняется, что в центре внимания остается строительство двухступенчатой системы очистки газов, отходящих от агломашин. Первая ступень очистки агломерационных газов(циклоны) позволяет очистить пылегазовый поток от крупной фракции пыли. На второй ступени — в рукавных фильтрах — происходит более тонкая его очистка. Также они дают возможность очистки аглогазов и от соединений серы.

В зоне спекания аспирационными системами уже оборудовали все 12 агломашин. Установили необходимое оборудование на зоне охлаждения второго аглокорпуса. На завершающей стадии работы по установке второй ступени газоочистки на зоне охлаждения остальных шести машинах.

"Наладку программного обеспечения системы управления газоочистным оборудованием сейчас ведут специалисты из Италии. С ее помощью работники предприятия смогут следить за всеми технологическими процессами с мониторов компьютеров и оперативно реагировать в случае изменения параметров", — резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, группа "Метинвест" продолжила выполнять ключевой экологический проект: строительно-монтажные работы по установке комплексов новой двухступенчатой очистки аглогазов и зон спекания 12 агломашин цеха агломерации на ММК им.Ильича. Первая очередь — грубая очистка от пыли с помощью современных итальянских циклонов HURRICLONE, вторая — доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, позволяющих снизить выбросы пыли более чем в 10 раз.

Установка программного обеспечения была запланирована на первый квартал 2020 года, но из-за пандемии коронавируса итальянские специалисты покинули страну еще в начале весны, не установив все необходимое для дальнейшей отладки оборудование. На сегодняшний день, благодаря послаблению карантинных мер, итальянские специалисты смогли приступить к завершению проекта.

Более семи лет продолжается экологическая модернизация аглофабрики предприятия.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".

 

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