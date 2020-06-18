Moody's повысило корпоративный рейтинг "Метинвеста"

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Metinvest B.V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее — "Метинвест" или "Группы"), с уровня В3 до B2, прогноз "стабильный".

Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Ринату Ахметову группы "Метинвест".

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В агентстве уточняют, что повышение рейтинга "Метинвеста" следует за улучшением суверенного рейтинга Украины до уровня В3 с Саа1, в результате чего страновой потолок повышен до уровня В2 с В3.

"Стабильный прогноз по рейтингу "Метинвеста" соответствует стабильному прогнозу суверенного рейтинга Украины и отражает ожидания Moody's в том, что Группа сохранит сильные операционные и финансовые показатели для своего уровня рейтинга и будет поддерживать хорошую ликвидность", — говорится в сообщении.

Указано, что во время своей оценки агентство приняло во внимание усилия Группы по снижению воздействия на окружающую среду и внедрению более эффективных энергосберегающих технологий, чтобы соответствовать лучшим мировым стандартам в этой области.

Как отмечается, в 2019 году в природоохранные проекты компания Ахметова вложила около 384 млн, что на 46% превышает такие затраты в 2018 году.

"Как вертикально интегрированная компания, "Метинвест" берет на себя ответственность за всю производственную цепочку и продолжает улучшать экологическое воздействие своих сегментов", — считают в Moody's.

Также агентство отметило снижение рисков корпоративного управления благодаря тому, что Группа демонстрирует хороший уровень раскрытия информации, в том числе регулярно публикует консолидированную финансовую отчетность и квартальные операционные результаты.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК ВИЭ до "В-" с негативным прогнозом.