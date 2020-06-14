Fitch опустил кредитный рейтинг энергетической компании Ахметова

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК ВИЭ до "В-" с негативным прогнозом.

По информации компании, в сообщении агентства говорится о том, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП "Гарантированный Покупатель" с производителями зеленой электроэнергии варьируется от 5 до 10%.

На конец мая задолженность перед ДТЭК ВИЭ достигла 1,8 млрд грн без НДС. Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будут еще более ослаблено, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга.

"Снижение рейтинговых показателей ДТЭК ВИЭ отражает кризис в возобновляемой энергетике Украины. В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса. Затягивание решений ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям", — заявил гендиректор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

В компании отмечают, что переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику и правительством Украины относительно изменений в законодательстве ВИЭ длятся более девяти месяцев.

"За этот период состояние в секторе ВИЭ ухудшилась: задолженность ГП "Гарантированный Покупатель" перед игроками рынка за сгенерированную зеленую электроэнергию достигла 14 млрд грн, не доведены до конца реформы по переходу отрасли на конкурентные механизмы стимулирования ВИЭ — зеленые аукционы, отсутствует понимание перспектив будущего сектора.

Отсутствие действий со стороны НКРЭКУ и органов власти привело инвесторов ВИЭ к фактическому дефолту, когда многие компании не могут выплачивать кредиты, рассчитываться с поставщиками, платить зарплату. Это ведет к угрозе срыва выполнения международных энергетических и климатических обязательств Украины, а также дальнейшего развития отрасли", — говорится в сообщении.

В ДТЭК также добавили, что 10 июня две ассоциации ВИЭ, участвовавшие в медиации с органами власти под патронатом Европейского Энергетического Сообщества, подписали Меморандум о взаимопонимании с правительством.

Меморандум означает фактическое ухудшение финансовых условий всех проектов ВИЭ.

"Это цена бездействия и ошибок, за которую заплатят инвесторы в возобновляемую энергетику. Положения данного меморандума должны лечь в основу изменений в законодательстве, и, после принятия этих регуляторных изменений парламентом, способствовать стабилизации ситуации и выходу отрасли из затяжного кризиса", — пишут в ДТЭК.

Напомним, в начале июня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершил стадию сбора и анализа доказательств по делу о злоупотреблениях акционерным обществом "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в зоне "Бурштынского энергоострова".

В октябре прошлого года АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения компанией "ДТЭК Западэнерго" из энергохолдинга Рината Ахметова законодательства о защите экономической конкуренции.

В ноябре компания ДТЭК заявила о необходимости ограничивать работу Бурштынской теплоэлектростанции из-за импорта электрической энергии из России и Беларуси.

После этого АМКУ обязал принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской ТЭС, что может привести к созданию дефицита электроэнергии в западных регионах Украины.

"Бурштынский энергоостров" — это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Исторически сложилось, что эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от "материковой" Украины.