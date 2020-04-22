Состояние Ахметова уменьшились на 80% за последние 7 лет

Состояние самого богатого украинца, олигарха Рината Ахметова, уменьшились на 80% или в 5 раз за последние 7 лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

По расчетам агентства, состояние самого богатого жителя Украины сократилось с $22,4 млрд до $4,5 млрд.

Указано, что на это повлияла как война на Донбассе, так и изменение конъюнктуры энергетического и металлургического рынков.

Ранее энергетический холдинг Ахметова, "ДТЭК", сообщил о намерении реструктуризировать свою задолженность на $1 млрд, а также приостановить добычу угля на крупнейшем угольном объединении Украины — "Павлоградуголь", где работают десятки тысяч человек.

"В течение следующих 5 лет мировой рынок стали, скорее всего, будет перенасыщенным. Поэтому для владельцев металлургического бизнеса есть смысл искать пути диверсифицировать свой бизнес в более перспективных сферах", — сообщил глава исследовательского отдела Investment Capital Ukraine Александр Мартыненко.

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Ранее украинский олигарх Ринат Ахметов приезжал в Национальное антикоррупционное бюро. Как предполагается, визит олигарха может быть связан с деятельностью его компании — ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК.

Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", которая делала существенно дороже стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн чистой прибыли.

Напомним, 20 апреля все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" прекратили работу.