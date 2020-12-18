Минэкологии обеспокоено сливом шахтных вод в Ингулец предприятиями Кривого Рога

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов отмечает, что сброс в реку Ингулец загрязненных шахтных вод горнорудных предприятий Кривого Рога без обеспечения снижения их минерализации является нарушением Водного кодекса, наносит существенный вред окружающей среде, экосистеме бассейна Ингульца, здоровью населения и обществу в целом, ухудшая качество воды на водозаборе Ингулецкой оросительной системы.

В своем сообщении ведомство также подчеркивает, что в условиях изменений климата существенно увеличивается важность гарантированного обеспечения аграриев качественной водой для орошения в ходе всего поливного периода.

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"В течение последних 5 лет, после промывки русла реки Ингулец тем объемом воды, который был предусмотрен регламентами предыдущих лет, уже начиная с августа в воде р. Ингулец наблюдалась тенденция к резкому увеличению содержания хлоридов в 1000-2000 мг/л (при норме 350 мг/л)", — говорится в нем.

В ведомстве отмечают, что это негативно повлияло на состояние орошаемых земель и качество урожая.

"Решение этой экологической проблемы заключается не в ежегодной промывке Ингульца, а во внедрении на горнорудных предприятиях Кривбасса современных технологий и альтернативных путей накопления и очистки шахтных вод. Мы предполагаем, что как временная мера возможно урегулирование этой проблемы путем разбавления шахтных вод и промывание русла реки Ингулец", — полагает министерство.

Отмечается, что при этом должно быть осуществлено дальнейшее экологическое оздоровление реки, что, по предварительным расчетам, требует подачи около 200 млн кубометров днепровской воды.

При этом Минэкологии обращает внимание на один из главных принципов национального и европейского природоохранного законодательства — "загрязнитель платит", что означает, что все расходы, связанные с промывкой и экологическим оздоровлением реки Ингулец должны возмещаться за счет средств предприятий-загрязнителей.

"В то же время положения проекта распоряжения (Кабмина) и индивидуального регламента по периодическому сбросу излишков сточных вод горнорудных предприятий Кривбасса в межвегетационный период 2020-2021 годов — это попытка переложить ответственность за управление шахтными водами и предотвращение возникновения аварийной ситуации на Кабинет министров и государственный бюджет", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также подчеркивают, что его несогласие с проектом регламента промывки русла и экологического оздоровления Ингульца в 2021 году "вызвано исключительно его вниманием к состоянию окружающей среды" и экологическому состоянию бассейна реки Ингулец.

Отметим, что в ноябре металлургический завод "Арселор Миттал Кривой Рог" возместил более 11 млн грн ущерба за причиненный экологии вред.