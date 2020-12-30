Минобороны договорилось с КБ "Луч" о поставке ракетных комплексов "Нептун"

Входящее в концерна "Укроборонпром" государственное конструкторское бюро "Луч" (Киев) и Министерство обороны заключили контракт о поставке в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун". Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Согласно контракту, в армию поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также передвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

"Нептуны" оснащены крылатыми ракетами, летающими на сверхмалых высотах на расстояние около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной же турбореактивный двигатель МС-400 производится компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, имеющую сверхвысокие углы обзора и способную определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" совместно с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".

Напомним, в октябре Минобороны заявило, что ради закупки до конца 2020 года комплексов "Нептун" инициирует перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа на текущий год. При этом сумма и объем закупки не назывались ни тогда, ни сейчас.

Отметим, что еще 23 августа министр обороны Андрей Таран распорядился принять комплекс 360МЦ "Нептун" на вооружение Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал полностью оснастить Военно-морские силы ракетным оружием как главным фактором сдерживания.