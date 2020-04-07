На киевском арт-заводе "Платформа" в разгар карантина откроют пивоварню

В пятницу, 10 апреля, столичный ресторатор Валерий Созановский и пивовар Назар Дребот запускают производство крафтового пива на арт-заводе "Платформа".

Об этом ресторатор написал на своей странице Facebook.

Чтобы не нарушать условия карантина, основатели пивоварни 2085 Brewery самоизолируются на заводе и в течение 24 часов в режиме нон-стоп будут варить пиво. За сутки они планируют сварить 6 тысяч банок на американском оборудовании AMERICAN BEER EQUIPMENT, которое впервые ими было завезено в Украину.

"Карантин вмешался в наши планы по запуску нового пива, но не в расписание варки. Тем более, наш завод сделан по американскому образцу — тут чисто, как в лаборатории, а пиво мы разливаем в самый стерильный формат упаковки — в банки", — написал ресторатор Созановский.

Весь процесс будет сопровождаться онлайн-трансляцией на YouTube.

Напомним, что на фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом.