Бизнес 1 час назад

На киевском арт-заводе "Платформа" в разгар карантина откроют пивоварню

Все оборудование привезено из США, а сама пивоварня сделана по американскому образцу

На киевском арт-заводе "Платформа" в разгар карантина откроют пивоварню На киевском арт-заводе "Платформа" в разгар карантина откроют пивоварню
Основатели пивоварни 2085 Brewery Назар Дребот и Валерий Созановский. Фото: Facebook

В пятницу, 10 апреля, столичный ресторатор Валерий Созановский и пивовар Назар Дребот запускают производство крафтового пива на арт-заводе "Платформа". 

Об этом ресторатор написал на своей странице Facebook.

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Чтобы не нарушать условия карантина, основатели пивоварни 2085 Brewery самоизолируются на заводе и в течение 24 часов в режиме нон-стоп будут варить пиво. За сутки они планируют сварить 6 тысяч банок на американском оборудовании AMERICAN BEER EQUIPMENT, которое впервые ими было завезено в Украину. 

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"Карантин вмешался в наши планы по запуску нового пива, но не в расписание варки. Тем более, наш завод сделан по американскому образцу — тут чисто, как в лаборатории, а пиво мы разливаем в самый стерильный формат упаковки — в банки", — написал ресторатор Созановский. 

Весь процесс будет сопровождаться онлайн-трансляцией на YouTube. 

Напомним, что на фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом.

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