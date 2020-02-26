Устойчивое развитие 50 минут назад

На Центральном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей

Вскоре такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны

На Центральном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей На Центральном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей
Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей, и впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Сейчас две такие станции уже установлены на Вокзальной площади. Они рассчитаны на одновременную зарядку четырех автомобилей. Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Стоимость зарядки автомобиля составляет 6,50 грн за 1 кВтч.

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Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D — около 3 часов, Nissan Leaf 2019 — чуть более 1 часа, BMW i3 — около 40 минут.

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Ранее стало известно, что в первом квартале 2020 года в Украине появятся первые станции быстрой зарядки Tesla Supercharger.

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