Операторы ГРМ не расплатятся с ГТС, если НКРЕКП снизит тарифы на распределение газа — АГРУ

НКРЕКП утвердила проекты решений о снижении тарифов на распределение газа с 1 июля 2020 года — это законсервирует тарифы на нынешнем уровне. В последствии операторы ГРМ не смогут рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки и повысить оплату труда сотрудникам газораспределительных компаний до уровня среднего по энергетике, сообщают в Ассоциации газового рынка Украины.

По мнению Секретариата Энергетического сообщества, отказ от введения обоснованных тарифов грозит реформе газового рынка и приведет к ухудшению финансового состояния Оператора ГТС.

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Газовщики напомнили, что при действующих тарифах убытки операторов ГРМ за январь-апрель составили около 1,2 млрд грн. (данные по 20 компаниям, работающим под брендом РГК). Сейчас действуют тарифы, утвержденные НКРЕКП на период с 1 января по 1 июля 2020 года. Выравнивание тарифа в два этапа позволило потребителям сократить расходы на доставку газа в отопительный период.

В Ассоциации газового рынка Украины отмечают, что снижение тарифов приведет к дальнейшему накоплению убытков газораспределительными компаниями. По данным АГРУ, общая сумма убытков по итогам года достигнет 3,3 млрд грн.

"Это решение делает финансово несостоятельными операторов ГРМ. Оно повлечет за собой наращивание задолженности перед Оператором ГТС, что угрожает финансовой стабильности нового оператора и подвергает риску реформы газового сектора Украины", — отмечают в Секретариате Экономического сообщества.

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АГРУ призвало НКРЭКУ сохранить сбалансированные тарифы на распределение, что позволит решить проблему неплатежей и стабилизировать положение Оператора ГТС, а также обеспечить средний по промышленности уровень заработной платы в газораспределительных компаниях, необходимый для прекращения оттока кадров.